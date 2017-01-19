Leica M10 Tanıtıldı

Leica, M serisinin en yeni modeli olan M10’u daha kompakt boyutlar, gelişmiş performans ve kolay kullanım özellikleriyle duyurdu.

Leica M10, tüm zamanların en ince M serisi dijital fotoğraf makinesi olarak tasarlandı. Leica M10'un en önemli bileşeni, bu kamera için özel olarak geliştirilen tamamen yeni 24 MP full frame CMOS sensör. Yeni teknolojisi, görüntüleme performansıyla ilgili tüm parametrelerde önemli gelişmelere yol açıyor: etkileyici dinamik aralık, mükemmel kontrast sunumu, yüksek netlik ve ayrıntıların en iyi çözünürlüğü…

Leica M10 sensörünün yeni tasarımıyla ISO hassasiyet aralığı da genişletildi. Artık yüksek ISO ayarlarında noise/kirlilik derecelerinde iyileştirilmiş ISO 100 ve 50,000 değerleri arasında pozlamalara izin verir.

M10'un yeni nesil Maestro II görüntü işlemcisi, gelişmiş ileri teknoloji işlemci teknolojisini sergiliyor. Yeni 24 MP sensör ile birlikte, çekilen tüm pozlamaların olağanüstü parlak görüntü kalitesi ile öne çıkmasını sağlıyor. 2 GB tampon bellek ve tam çözünürlükte saniyede 5 kareye kadar kesintisiz çekim imkanı sunuluyor.

Buna ek olarak, daha hızlı işlemci Canlı Görünüm modundaki büyütme işlevinin netliği daha iyi değerlendirmek için çerçevenin herhangi bir yerine serbestçe yerleştirilmesini sağlar. Bu yeni işlev sadece fotoğraf makinesinin LCD monitöründe değil aynı zamanda 2,4 MP çözünürlüklü Visoflex elektronik vizör (EVF) ile de kullanılabilir. Vizör, alışılmadık açılardan çekim yapmak için dönebilen bir fonksiyona ve görüntü dosyalarını coğrafi etiketlemek için açılabilen entegre bir GPS modülüne sahiptir.

Leica M kameralar, başından beri önemli işlevler üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Bu ilke, sezgisel kullanım ve fotoğrafçılıkla ilgili ayarlara hızlı erişim açısından yeni standartlar belirleyen Leica M10'da titizlikle takip edildi. Örneğin, arka taraftaki kontroller yön kontrolüyle sınırlıdır ve Play, Live View ve Menu için sadece üç düğme vardır. Özel ayarların önemi kişisel tercihlere ve fotoğrafik ihtiyaçlara göre değişir. Bunun ışığında, Leica M10, kişisel olarak ilgili fonksiyonların özel profilini tanımlamak için serbestçe yapılandırılabilen Sık Kullanılanlar Menüsü sunuyor.

Leica M10'un en seçkin yeni özelliklerinden biri, üstteki plakadaki ISO ayar kadranıdır. Dijital Leica M'de ilk kez odaklanma, diyafram, diyafram hızı ve ISO değeri gibi tüm önemli çekim parametreleri menüyü kullanmadan manuel olarak veya hatta fotoğraf makinesini açarak seçilebilir. Bu konsept, henüz bir dijital kamerada görülen en hızlı, en hassas kontrolü sağlar ve fotoğrafçı çekim yaparken daha da rahatsız edici olmayı sağlar.

Leica M10, entegre Wi-Fi bağlantısı olan ilk M-Kamerasıdır. Leica M-App ayrıca, DNOS formatındaki RAW dosyalarının, iOS Sürüm 10.2'den uygun uygulamalarla daha ileri işlemler için mobil cihazlara doğrudan aktarılmasını sağlar. Leica M10, bir akıllı telefon veya tabletten Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebilir. Bu, daha uzun obtüratör hızlarıyla çekim yaparken olağandışı açılardan mükemmel fotoğraflar çekmenizi veya kamera sarsılmasını önlemeyi kolaylaştırır.

Leica M10 Teknik Özellikler:

24MP CMOS Full Frame Sensör

Maestro II Görüntü İşlemcisi

ISO 100 – 50.000

3” sabit LCD – 1036K

8sn-1/4000sn enstantane hızı

5fps çekim hızı

Dahili Wi-Fi

Yaklaşık 210 karelik pil ömrü

660 gram gövde ağırlığı

139x39x80mm gövde boyutları