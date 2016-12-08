LG V20 ile manuel video kaydı geliyor

Optik görsel stabilizasyon (OIS) 2.0, ön ve arka geniş açılı kamera, Hi-Fi Quad DAC ve Android Nougat OS gibi birçok yeni özellik içeren LG V20, İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle basın mensupları ve iş ortaklarına tanıtıldı.

Mobil cihazlardaki en yüksek multimedya kapasitelerinden birini sunan V20, sahip olduğu sabit kayıt 2.0, Hi-Fi Quad DAC, HD ses kayıt ve ön ve arka geniş açılı kamera özellikleri ile yüksek performans sağlıyor. V20, Android 7.0 Nougat OS ve Google’ın telefonlar için geliştirdiği yeni arama uygulaması In Apps’i içeren ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

Yepyeni, net ve paylaşmaya değer videolar

Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisine sahip LG V20, Optik görsel stabilizasyonu (OIS) 2.0 özelliği, Qualcomm teknolojilerinin elektronik görsel stabilizasyonu (EIS) 3.0’a yükselterek, titreyen görüntüleri nötralize ediyor ve daha net video kaydı elde edilmesini sağlıyor. Gyro-Temelli EIS, senkronizasyon gecikme süresini sadece 50 milisaniyeye düşürerek, görsel ve gyro arasındaki senkronizasyon doğruluk oranını artırıyor. Dijital görsel stabilazasyonu (DIS) ile tamamlanan EIS, daha akıcı bir hareket için jöle efekti ile çerçeve içindeki nesneleri ayarlayarak ve bozulmaları minimuma indirerek son işlemcideki video kalitesini ileri seviyeye taşıyor.

Hi-Fi Video Kaydetme

LG V20 kullanıcıları Hi-Fi video kaydedebiliyor ve istenmeyen çevre seslerini ortadan kaldıran Low Cut Filter (LCF) ve kayıt mesafesini ayarlamayı sağlayan Limiter (LMT) gibi seçenekleri kullanarak mükemmel ses kalitesine ulaşacakları ayarlamaları manuel olarak yapabiliyor. LMT özelliği, kullanıcının kaydetmek istediği sesi sıfırlarken, LCF özelliği çevre gürültülerini ortadan kaldırıyor. V20, profesyonel video ekipmanlarında kullanılan format olan 24bit/48kHz Linear Pulse Code Modulation (LPCM) özelliği ile sesleri yakalıyor.

Hi-Fi Quad DAC ile kusursuz ses deneyimi

ESS teknolojisi ile güçlendirilen 32 bit Hi-Fi Quad DAC özelliğine sahip dünyanın ilk telefonu olan V20, yüksek performanslı ses ürünleri tasarlayanlar için vazgeçilmez olacak. ESS SABRE ES9218 tarafından desteklenen Quad DAC özelliği sayesinde V20, ses bozulmalarını ve çevre seslerini yüzde 50’ye kadar azaltarak daha net ses kalitesi sunuyor. Tüm kulaklık modellerinde yüksek ses kalitesi sunan V20, 75 kat daha iyi ses şiddeti ve L/R denge kontrolü ile FLAC, DSD, AIFF ve ALAC’ın da aralarında olduğu tüm müzik formatlarını destekliyor.

V20 ile HD Ses Kaydı

HD ses kaydedici ses kaydındaki yeni seviyeyi temsil ediyor. Kullandığı üç yüksek AOP mikrofon ile daha geniş dinamik frekans aralığında, stüdyo kalitesinde ses kaydedebilmelerini sağlayan bu özelliği, V20 kullanıcılarının geleneksel akıllı telefonların çok ötesinde, mükemmel ses kaydına ulaşmalarını sağlıyor. Stüdyo modu ile video kameralarda da bulunan kolay kullanılan tuşlar ile manuel ses kontrolü yapmak ve Müzik Kaydedici özelliği ile de kayıtlı müzikler üzerinde söylenen şarkıyı yüksek kalitede kaydetmek mümkün.

Ses fonksiyonlarını ve tasarımını daha ileriye taşımak için, LG, B&O Play ile işbirliğini sürdürüyor. Bu işbirliğinin sonucu olarak ortaya çıkan LG V20’nin doğal, dengeli sesi, B&O Play’in akustik mühendislik felsefesini yansıtıyor.

Ön ve Arka Geniş Açılı Lens

Ön ve arka kameradaki geniş açı kapasitesi, kullanıcıların fotoğraf karesine sığdırmak istedikleri hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyor. 120 derece lense sahip 5MP ön kamerası selfie deneyimini artırarak daha çok arkadaşla bile daha büyük resimler çekmenizi sağlıyor. 135 derece lense sahip 8MP arka kamerası ise devasa stadyumlarda çekim yapabilmek ya da mükemmel manzaraları kaydedebilmek için mükemmel.

Hybrid Auto Focus

V20 Hybrid Auto Focus (HAF) özelliği her zaman net fotoğraflar yakalamayı garantiliyor. Laser Detection AF, Phase Detection AF ve Contrast AF olmak üzere üç AF mekanizmasını entegre ederek hem video hem de fotoğraf çekimleri için tüm ortamlarda hızlı ve durağan otomatik odaklanma sağlıyor. V20 LDAF ya da PDAF çekilecek fotoğraf için uygun olup olmadığını belirleyerek Contrast AF ile odağı temizliyor. Kullanıcılar V20 ile her türlü ışıkta ve fotoğrafını çekeceğiniz kişi hareket halindeyken bile net fotoğraflar çekmenin avantajını yaşıyor.

Genişleyebilen ikinci ekran

Daha önce V10 ile sunulan popüler ikinci ekran özelliği V20 için gözle görülür şekilde geliştirildi. V10’a kıyasla iki kat parlaklık ve yüzde 50 daha geniş font boyutu ile ana ekranın üst kısmına yerleştirilen daha küçük ekranda kullanıcılar yeni bildirimlere ve hatırlatmalara açık havada da kolayca göz atabilecekler. Artık kullanıcılar daha büyük mesajları okumak, hızlıca yanıtlamak ya da bilgi paylaşmak için ikinci ekrana tıklayarak bildirimleri genişletebilecekler.

LG UX 5.0+ özelliği

Mobil kullanım için geliştirilen arayüz LG UX 5.0+’a sahip olan LG V20, kullanıcıların multimedya fonksiyonlarını isteklerine göre şekillendirebilmelerini daha da kolaylaştırıyor. LG UX 5.0’in geliştirilmiş versiyonu olan LG UX 5.0+ ilk olarak LG G5 ile tanıtılmıştı. LG V20 ayrıca Android 7.0 Nougat ile çalışan dünyanın ilk akıllı telefonu.

LG V20, tavsiye edilen 2999TL perakende satış fiyatıyla Türk tüketicisinin beğenisine sunulacak.