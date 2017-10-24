Lifebox’tan 5GB ek hafıza

Türkiye’nin 5.5 milyondan fazla kullanıcısıyla en çok tercih edilen bulut depolama servislerinden lifebox, yeni özellikleriyle dikkat çekiyor. Lifebox, yedekli fotoğraf ve videoları otomatik olarak bulup siliyor ve cihazda ek hafıza açıyor. Sosyal medyadan transfer özelliği sayesinde Instagram ve Facebook’taki paylaşımlar da tek bir tıkla kolayca lifebox’a ekleniyor.

Lifebox kullanıcıları rehberlerini de saklama alanları etkilenmeden güvenle yedekleyerek, kontaklarına diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor. Üstelik telefon değişikliklerinde de tüm kontaklarını lifebox sayesinde yeni telefonlarına tek tuşla kolayca kaydedebiliyorlar. lifebox, kullanım kolaylığının yanı sıra gelişmiş özellikleri ve farklı dil seçenekleri ile Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Ukrayna başta olmak üzere 155 farklı ülkeden toplamada 5.5 milyondan fazla kullanıcısıyla global oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sosyal medyadan fotoğraf transferi

Akıllı uygulama lifebox, ‘Yer aç’ seçeneğiyle hem cihazda hem de depolama servisinde bulunan yedekli fotoğraf ve videoları buluyor ve bunları kullanıcı isterse tek bir tuşla silebiliyor. Böylece cihazda yeni fotoğraflar, videolar, müzikler, dosyalar, uygulamalar ve geri kalan tüm ihtiyaçlar için yer açılmış oluyor.

Bununla birlikte lifebox dünyada ilk defa kullanıcılarının sosyal medyadan paylaşımlarını bulut depolama servisine taşıyor. Sosyal medyadan transfer özelliği ile Instagram ve Facebook‘a yüklenen paylaşımlar tek bir tıkla lifebox’a transfer edilebiliyor. Böylece Instagram’a ve Facebook’a yıllar içinde yüklenmiş fotoğraf ve videolar lifebox’a yedekleniyor.

Ayrıca kullanıcılar fotoğraflarını uygulama içindeki onlarca farklı baskı seçeneği arasından dilediklerini seçerek bastırma siparişini verebiliyor, basılan fotoğraflarının hiç yorulmadan kapılarına kadar gelmesinin keyfini çıkarabiliyor.

Aylık 5 GB saklama alanı hediye ediyor

Dünya’ya Türkiye’den hizmet sunan bireysel depolama servislerinden lifebox’ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5GB saklama alanı hediye ediliyor. Buna ek olarak dileyen kullanıcılar aylık 50GB, 500GB ve 2.5TB saklama alanına sahip paketlerden de yararlanılabiliyor. Ayrıca Turkcell, belirli tarifelerdeki kullanıcılarına 500GB’a varan lifebox saklama alanı ve lifebox kullanımlarına özel internet paketi de hediye ediyor.

Lifebox’ın öne çıkan diğer özellikleri şöyle: