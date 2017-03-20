Dünyanın ilk geniş açılı cam lense sahip şipşak fotoğraf makinesi Lomo'Instant Automat Glass Magellan Edition satışa sunuluyor.

Lomography basın açıklaması şöyle:

Keşif sınırlarını zorlayan yıldız gözlemevleri ve öncü kâşiflerden esinlenerek, daha öncekine göre çok daha keskin ve berrak fotoğraflar yaratmak adına 38mm cam lensi tasarladık. Yansımaları önlemek için çoklu katmanlı tasarlanan en yeni optik tasarım, mükemmel pozlanmış geniş açılı anılar yakalamana olanak sunuyor.

Lomo’Instant Automat Glass Magellan 0.3m olan en yakın odak uzaklığı ile kadrajını çok daha fazla detay ile doldurabilir, uzaktan kumandalı lens kapağı ile sen de aksiyonun merkezinde yer alabilirsin. Dahası, Uzaktan Kumandalı Lens Kapağı, Close-Up Lens Eklentisi, Splitzer, Bulb Modu, Çoklu Pozlamalar, Renkli Flaş Filtreleri ve çok daha fazlasıyla deneyler yapabilirsin! Galaktik siyah tasarımı ve turuncu floresan detayları sayesinde, sadece yarattığın mini şaheserler değil, makinen de gözleri üzerine toplayacak.

Teknik Özellikler:

Film Formatı: Fujifilm Instax Mini film

Pozlama Alanı: 62mm x 46mm

Lens Odak Uzaklığı: 38mm (21mm dengi)

Otomatik Pozlama Tipi: Programlı Otomatik

Diyafram: f/4.5, f/22

Enstantane Hızı: Bulb (maksimum 30 saniye),

8s ‐ 1/250 (Otomatik Çekim Modu)

Poz Telafisi: +1/‐1 Pozlama Değeri (Ortam Işığına Göre Pozlama)

Film Çıkış Mekanizması: Motorlu

Çoklu Pozlama: Sınırsız

Dahili Flaş Rehber Numarası: 9 (m)

Dahili Flaş: Otomatik Flaş & Flaş Kapalı Modu

En Yakın Odak Uzaklığı: 0.3m

Alan Odaklama Ayarları: 0.3m / 0.6m / 1m ‐ sonsuz

Tripod Girişi: Evet

Uzaktan Kumanda Sinyali: 2 Sensörlü Kızılötesi

(biri önde, biri arkada)

Film Sayacı: LED Gösterge, Geri Sayım

Pil Gereksinimi: 2 x CR2 Pil (6V)

Uzaktan Kumanda Pil Gereksinimi: 1 x CR1632 Pil (3V)

Filtre Giriş Çapı: 43mm

Lens Eklentisi: Close‐up, Splitzer