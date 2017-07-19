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Lowepro Photo Classic BP 300 AW

19.07.2017 - - Fotoğraf Çantaları

Lowepro’nun aynasız ve DSLR fotoğraf makineleri için tasarladığı yüksek kapasiteli sırt çantası Photo Classic BP 300 AW fotoğrafçılar için uygun fiyatlı bir çözüm.

Yüksek taşıma kapasitesi sunan bu sırt çantası ile fotoğraf ekipmanlarınızı koruyabilir ve istediğiniz şekilde organize edebilirsiniz. Ayarlanabilir iç bölümde kullandığınız ekipmanlara göre istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Lowepro Photo Classic BP 300 AW ile gün boyu süren fotoğraf çekimlerinizde bile rahat edersiniz.

Detaylı bilgi için: http://bit.ly/2vB2Uzk

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