Profesyonel fotoğrafçılar için tasarlanan PhotoStream RL 150, fotoğraf ve video ekipmanlarını korumak için kalın, sert bir dış yüzey ile esnek ve değiştirilebilir iç tasarıma sahip. Havayolu taşımasında hafif yapısı ve kabin içi uyumlu dış ebatları ile kullanıcılarına avantajlar sağlar. Yan tarafındaki tripod taşıma bölmesi ile küçük ve orta boy tripodlar kolayca taşınabilir. Ön tarafındaki bölme ise taşınabilir bilgisayarınızı kolayca yerleştirmenizi sağlar.

Kompakt tasarımı ile fotoğraf malzemelerinizi güvenle taşıyabilmenizi sağlayan Lowepro PhotoStream RL 150 modeli sık seyahat eden fotoğrafçılar için iddialı bir tekerlekli çanta… Çantanın dış boyutları 37.5×18.5×55.5 cm ve ağırlığı ise 3.63 kg.