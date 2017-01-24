Manfrotto TwistGrip telefon tutucusu

Cep telefonları ile gün geçtikçe daha iyi fotoğraflar ve videolar çekildiğini görüyoruz. Gelişen cep telefonu kamera teknolojilerinin yanında pek çok mobil fotoğrafçılık aksesuarı da yeniden tasarlanıyor. Esasında basit bir cep telefonu tutucusunda bile onlarca farklı model görmek mümkün. Bu konuda profesyonellerin yakından tanıdığı Manfrotto da TwistGrip adında yeni bir telefon tutucu duyurdu.

Altında tüm tripodlara bağlantı yuvası bulunan ve katlanır ince yapısı ile her zaman cebinizde taşıyabileceğiniz bu tutucunun en önemli özelliklerinden birisi yüksek kaliteli malzeme, tasarım ve özel kaplaması.

İtalya’da üretilen bu telefon tutucusuna cep telefonunuzu kolayca bağlayıp, bir selfie çubuğu ya da tripod ile fotoğraf çekebilirsiniz. Özellikle mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen fotoğraf severlerin farklı ekipmanları da kullanmalarına imkan tanıyan TwistGrip’in üst kısmında evrensel flaş kızağı bağlantı yuvası bulunuyor. Böylece ekstra LED ışıklar, mikrofon ya da farklı ekipmanlar kolayca bağlanabiliyor.