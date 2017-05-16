Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi yeni jenerasyon fotoğrafçılara sınırsız stil opsiyonları sunuyor. Üç farklı değiştirilebilir lensten oluşan bir lens sistemi ve arka lens tabanına takılan lenslerle 3.5/35mm, 2.8/50mm ya da 4/80mm sabit odak uzaklıkları ile çalışıyor. Dahası, farklı diyafram değerleri ve takılabilir özel diyafram plakaları ile sonsuz çekim stilini başarmak mümkün. Kesintisiz diyafram sistemi ile fotoğrafçılar için ideal ve videocular için mükemmel çözüm olan Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi tam bir yaratıcı özgürlük için ideal ekipmanları ve çok daha fazlasını sunuyor .

Her Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi, en üstün kalite optikler kullanılarak elde üretildi. Fotoğrafların, rakipsiz en yakın odak mesafeleri olan 0.25m (35mm), 0.38m (50mm), 0.8m (80mm)’da bile temiz, keskin, güçlü ve doygun renklere sahip olacak. Üç grupta üç elementten oluşan lens tabanı ve dört grupta dört elementten oluşan değiştirilebilir her ön lens ile Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi, üç farklı sabit odak uzaklığında üstün bir lens kalitesi sunuyor. Thalassa 3.5/35 Sanat Lensi ile mimari, sokak ve şehir fotoğraflarını 35mm ile çek; moda, editoryal ve günlük fotoğraflar için Despina 2.8/50 Sanat Lensi’nin kullanışlı 50mm’sine güven ya da Proteus 4/80 Sanat Lensi’ne geç ve mükemmel portrelerle, güzeller güzeli doğa fotoğrafları çek. Neptün’ün uydularından esinlenilen her sabit odak uzaklığı, mavi gezegenin adını aldığı uydusu ile olan mesafesinden esinlenilerek tasarlandı.

Lomography Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi şu anda Kickstarter’da… Kampanyanın bitiş tarihi 7 Haziran 2017.