Nikon D850 tanıtıldı

Nikon’un merakla beklenen ve üzerinde bir hayli konuşulan yeni full frame DSLR modeli D850 tanıtıldı.

İleri amatörler ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılanan yeni model, 45.7 milyon piksellik full frame görüntü algılayıcıya sahip. Saniyede 7 kare seri çekim hızı dilerseniz EN-EL18B pille (D5'te kullanılan) gelen opsiyonel MB-D18 Çok Yönlü Pil Paketini kullanırken saniyede 9 kareye (9fps) çıkabiliyor.

RAW dosya biçiminde çekim yaparken bile tam çözünürlüklü fotoğraflar elde edersiniz ve D5 pili, tek şarjla 1840 adede kadar çekim yapmaya olanak tanır (CIPA standartlarına göre, tek kare deklanşör modunda). Özel AF işlemci, saniye başına yüksek adette kareler çekerken, muazzam bir konu tanıma sağlar: Düşük ışıkta yüksek hızda hareket eden küçük konular bile çarpıcı bir hassasiyetle izlenebilir. Fotoğraf makinesinin çift kart yuvası ünitesi, mümkün olan en hızlı kombinasyon olan bir adet UHS-II SD kart ve bir adet XQD kart kullanmanıza imkan verir.

Karanlığa yakın denebilecek ortamlarda çekim yaparken bile, yüksek ISO'larda neredeyse kumlanmasız performansı ve yüksek hassasiyeti özellikle vurgulanan yeni D850, D5'ten miras, hızlı EXPEED 5 görüntü işleme sistemi, geniş ISO aralığında yüksek görüntü kalitesini garantiler. Hassas otomatik netleme sistemi, merkez noktasında -4 EV'ye (ISO 100, 20 °C) düşürülebilen ve tüm netleme noktalarında -3 EV'ye kadar düşürülebilen hassasiyet ile yüksek bir performans sergiler. 180K piksel RGB sensörü ve Gelişmiş Sahne Tanıma sistemi -3 EV'ye kadar düşürülebilen sonuçlar sunar.

Fotoğraf makinesinin USB 3.0 bağlantı noktası yüklü miktarda verinin yüksek hızda aktarılmasını sağlar. Bu, kablosuz bağlantıyla çekim yapmak için idealdir. Ultra hızlı kablosuz bağlantı ve Ethernet bağlantısı için, D850'yi opsiyonel WT-7A ile eşleştirebilirsiniz. Kablosuz verici; dosyaları bir FTP sunucusuna veya bilgisayara 866,7 Mbps'ye varan hızlarda göndermenize imkan verir. Ayrıca, yüksek kaliteli JPEG'leri sosyal medya akışınıza veya güvenli bir çevrimiçi galeriye SnapBridge üzerinden hızlıca yükleyebilirsiniz. Bu, dünyanın öbür ucundaki müşterinizin; çekimin nasıl gittiğini görmesini sağlamak için idealdir. SnapBridge, resimlerinize coğrafi etiketler eklemeyi de basit hale getirir.

Nikon D850’nin diğer bazı özellikleri ise şöyle: ISO 64-25600 (zorlanarak 32-102400), sıkıştırmasız RAW+TIF çekim formatı, 153 netleme noktası, 3.2” hareketli LCD (2359K), 30sn-1/8000sn enstantane hızı, 4K video çekim (3840×2160 @30p), stereo mikrofon, mono hoparlör, SD/SDHC/SDXC (UHS-II) + XQD hafıza kartı seçenekleri, USB 3.0 bağlantı, mini HDMI, mikrofon ve kulaklık çıkışı, dahili Wi-Fi, 1005 gram ağırlık…