Çift Görüş modunu kullanarak gerçek zamanlı canlı aktarım ile aynı anda hikâyenin iki tarafını anlatma şansı veren ZEISS lensli Nokia 8 Türkiye’de de satışa sunuldu.

ZEISS ile işbirliği…

Nokia 8, ZEISS lens ile özel bir işbirliğine giderek akıllı telefonların görüntüleme deneyimine yenilik katıyor. ZEISS ve HMD Global arasındaki ortaklık, ZEISS markasını Nokia akıllı telefonlarına geri getirerek donanım, hizmetler, ekran kalitesi ve optik tasarımı da kapsayan ve tüm ekosisteme yayılan akıllı telefonlardaki genel görüntüleme deneyiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Kalite ve ince işçilik konularındaki kararlılık ve gerçek hayat deneyimini iyileştirme arzusu, her iki işletme arasındaki ortak değerleri oluşturuyor ve kullanıcıların görüntüleme deneyimini sürekli olarak iyileştirme arzusunu yansıtıyor.

ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, on yıldan daha uzun bir süre önce başladı. Bu iş birliği, inovasyon ve her zaman tüketici için en iyisini sunma konusunda ortak bir tutkuya dayanıyor. Geçmişte ZEISS ve Nokia telefonları arasındaki birliktelik, dünyanın ilk çok mega pikselli mobil telefon ve Nokia N serisinden Nokia PureView teknolojilerinin de dahil olduğu pek çok yüksek standartlı cihaz teknolojisinde inovasyonu hayata geçirmişti. Yeni ortaklık önümüzdeki yıllarda teknoloji inovasyonlarını artırmaya yönelik uzun vadeli bir çalışmaya olan bağlılığını işaret ediyor.

Daha az selfie, daha fazla bothie

Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor. ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Böylece tek bir dokunuş ile bu dünyanın ilk canlı aktarım becerisi, özel anılar yaratmayı ve paylaşmayı sevenlere daha kapsamlı deneyimler yaşatıyor.

Nokia 8, aynı zamanda özel Hollywood teknolojisini kullanıcıların avucuna getiren Nokia OZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. OZO 360° ses, 4K videolara tam anlamıyla sizi saracak ses deneyimini sunuyor. Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8'in kusursuz yekpare kasası, tek bir 6000 serisi alüminyum bloktan hassasiyetle çıkarılmış ve yalın tasarımı 40 aşamalı bir işleme, anotlama ve cilalama sürecinden geçirilerek güzelleştirildi. Nokia 8, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 835 mobil işlemcisine sahip ve bunu saf, güvenli ve en güncel Android deneyimi ile olağanüstü performansı garanti ediyor.

Nokia 8 hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/tr_tr/phones/nokia-8 adresini kullanabilirsiniz.