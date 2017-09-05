Olympus OM-D E-M10 Mark III
Olympus giriş seviyesi aynasız fotoğraf makinesi ailesine OM-D E-M10 Mark III modelini kattığını duyurdu.
Bir önceki modeli E-M10 Mark II’ye göre daha gelişmiş özellikler sunan E-M10 Mark III, 16 milyon piksellik (4/3”) görüntü algılayıcıya sahip. TruePic VIII görüntü işlemcisi kullanan yeni model, ISO 200-25600 hassasiyet aralığında fotoğraf çekebiliyor. 5 eksenli sensör hareketli görüntü sabitleyici kullanan E-M10 Mark III özellikle fotoğrafa yeni başlayan kullanıcılar için sarsıntı problemini en aza indiriyor.
121 noktalı netlik sistemi ile hızlı ve doğru odaklama yapabilen yeni model, 3 inçlik dokunmatik LCD’ye sahip. 8.6fps seri çekim hızı sunan E-M10 Mark III, 4K çözünürlük değerinde video çekimi de yapabiliyor.