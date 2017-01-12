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Olympus’tan “Amerika’dan Ucuz” Kampanyası
12.01.2017 - haber servisi - Gündem
Fotoğraf severlerin en büyük dertlerinden biri ülkemizde uygulanan yüksek vergilerden dolayı fotoğraf makinesi, objektif ve diğer aksesuarların birçoğunun özellikle Amerika’dan çok daha pahalı bir fiyata burada satılması. Özellikle son birkaç haftadır hızla yükselen döviz fiyatları da göz önüne alındığında fotoğraf severler kara kara düşünmeye başladı. Olympus Türkiye, yaptığı inanılmaz bir kampanya ile Olympus Zuiko Prime ve Pro objektiflerinden bazılarını Amerika’dan çok daha ucuz bir fiyata satmaya başladı.
http://shop.olympus.com.tr/lensler-11