Pentax için 2 yeni objektif…
Ricoh geçtiğimiz günlerde Pentax DSLR fotoğraf makineleri için 2 yeni objektif duyurdu. Yeni objektifler yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak çalışıyor.
Yeni duyurulan objektiflerden HD Pentax-DA* 11-18mm f/2.8, APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. Yeni objektif, sabit f/2.8 diyafram değeri ve sunduğu geniş açı zoom aralığı ile dikkat çekiyor. 2018 ortalarında satışa sunulacağı belirtiliyor.
Tanıtılan diğer objektif ise, HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW oldu. Full frame DSLR makineler için tasarlanan bu yeni objektif, Pentax K-1 kullanıcıları için ilgi çekici olabilir. Objektif, hızlı ve sessiz netlik yapmasının dışında her hava koşulunda kullanılabiliyor. 2018 yılı ortalarında satışa çıkması bekleniyor.