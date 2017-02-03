Pentax KP DSLR

Pentax kısa bir süre önce suya ve toza karşı korumalı yeni DSLR modeli KP’yi duyurdu. Pentax KP, 24.3 milyon piksellik APS-C CMOS sensör kullanıyor. Prime IV görüntü işlemcisi ile çok daha hızlı ve düşük noise üretebilen bu yeni modelin en üst ISO değeri ise 819.000.

ISO 100 ile 819.000 arasında hassasiyet değeri sunan yeni model, özellikle loş ışık şartlarında çalışmak zorunda olan fotoğrafçılar için ilginç seçenek sunuyor. 5 eksenli görüntü sabitleyici sistem bulunan Pentax KP, 27 odak noktası sunuyor. Hareketli 3” LCD, 30sn-1/6000sn enstantane hızı, 7fps çekim hızı, full hd video kayıt, dahili wi-fi ve 700 gram gövde ağırlığı ise diğer bazı özellikleri arasında…