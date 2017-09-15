Polaroid markası OneStep 2 ile geri dönüyor!

Edwin H.Land tarafından 1937 yılında kurulan Polaroid firması hiç kuşkusuz fotoğraf tarihinde unutulmaz bir yere sahip. Değişen teknoloji ile beraber geçtiğimiz yıllarda üretimini bırakan ve fabrikalarını satan Polaroid markası yeniden OneStep 2 modeli ve yeni şipşak filmleri ile geri dönüyor.

Polaroid Originals markası ile 80 yıllık firmayı yeniden canlandıran Impossible Project bu dönüşümü OneStep 2 modeliyle süslüyor. Oldukça sevimli OneStep 2, şarj edilebilir pil, dakili flaş ve kaliteli bir objektif sunuyor. Bu arada OneStep 2 modeli ile kare format da geri dönüyor.

Yeni model ve filmlerle ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.