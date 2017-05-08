Prof. Sabit Kalfagil’i kaybettik

Değerli hocamız Prof. Sabit Kalfagil, 5 Mayıs 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Mayıs 2017 tarihinde Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Topkapı Çamlık mezarlığında toprağa verildi.

Bir süredir bazı rahatsızlıkları olan Prof. Sabit Kalfagil, 20 yıldan uzun bir süredir Fotoğraf Dergisi’ndeki yazılarına ara vermeden devam etti. Son yıllarda da web sitemiz için makaleler kaleme aldı. Ocak ayında başladığımız “Prof. Sabit Kalfagil sorularınızı yanıtlıyor” köşesi için de web sitemize gelen soruları yanıtlıyordu.

Hocaların hocası olarak anılan, Türk fotoğraf tarihine damgasını vuran ve unutulmayacak eserler bırakan Prof. Sabit Kalfagil, 1934 yılında Elazığ'da doğdu. Konya Lisesini ve İTÜ Mimarlık Fakültesini bitiren Kalfagil, 1980 yılına kadar İstanbul Belediyesi’nde çalıştı. Kalfagil ayrıca imar müdürlüğü, başkan danışmanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Fotoğrafla 1960 yılında hobi düzeyinde ilgilenmeye başlayan Kalfagil, başlangıçta mimarlık ve arkeoloji eserlerinin belgelenmesi biçiminde süren çalışmalarını Anadolu insanı, doğası ve kültürüne tanıklık etme misyonuna dönüştürdü.

Kalfagil, bu amaçla çok kez Anadolu'ya geziler düzenlerken, bu fotoğraflarla birçok ulusal ve uluslararası, kişisel ve karma sergi düzenledi. Birçok fotoğraf yarışmasında ödüller kazandı.

Fotoğrafları Turizm Bakanlığı yayınlarında ve Türkiye afişlerinde yer aldı. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslara da katılan Kalfagil, birçok yarışmada jüri üyeliği yaptı.

1981 yılında yayınlanan “Fotoğraf Sanatında Kompozisyon” kitabı güncellenerek geçtiğimiz yıllar içerisinde beşinci baskısını yaptı ve tüm fotoğraf severlerin başucu kitabı haline geldi. “Türkiye’nin Üzerindeki Işık”, “Fotoğrafça 1000 soru 1001 cevap”, “Fotoğrafta Ortak Akıl” gibi kitapları da tüm fotoğrafçıların ilgiyle izlediği yayınlar oldu.

Kalfagil, 1998'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’ne profesör olarak atandı ve emekli olduktan sonra da haftada bir gün derslere girmeye devam etti.