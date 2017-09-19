Profoto şimdiye kadarki en küçük flaşı olan A1 modelinin duyurusunu yaptı. Stüdyo flaşlarındaki uzmanlığını ve kalitesini bu küçük flaş modeli için de aktarmayı başaran Profoto, A1 modeli ile hızlı ve kolay bir kullanım imkanı sunuyor.

Profoto A1 modelinin kullanıcı arayüzü oldukça kolaylaştırılmış ve flaşın arka yüzünde büyük bir ekranda kullanıcılara sunulmuş.

Dünyanın en küçük stüdyo ışığı olarak lanse edilen yeni Profoto A1, her yere taşınabilir yapısı, kullanım kolaylığı, doğal ve doğru ışık sonuçları ile pek çok farklı fotoğrafçının ilgisini şimdiden çekmiş gibi görünüyor.

Profoto A1'in temel bazı özellikleri: Yuvarlak kafası ile ymuşakt, doğal ve doğru ışık kaynağı, AirTTL ve HSS teknolojileri ile hızlı ve profesyonel kalitede fotoğraflar, mıknatıslı aksesuarlar, 5 farklı ışık şekillendiricisi, Led model lambası, dahili Air Remote alıcı ve verici, şarj edilebilir ve değişebilir Li-Ion Pil, en yüksek güçte 1.2 saniyede yenilenme süresi, TTL ve Manuel kullanma imkanı, dahili zoom kontrolü, Auto Focus asistanı, yüksek çözünürlüklü geniş ekran, Canon, Nikon ve Sony gövdeleriyle tam uyum…