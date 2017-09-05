Ricoh Theta V geliyor!

Ricoh, 360 derece video ve fotoğraf çeken ürün ailesi Theta için 4K video çekim özelliğine sahip yeni modeli Theta V’yi tanıttı.

Theta V, Ricoh’un Theta ailesindeki diğer ürünleri gibi tek elle rahatlıkla kullanılabilen, üzerinde çift objektif bulunan ve 360 derece görüntü kaydına imkan tanıyan yeni nesil bir kamera.

Yüksek kaliteli 360 derecelik 4K video ve çevresel ses kaydı sağlayan Ricoh Theta V serisinin en üst düzey modeli oldu. Kompakt, hafif ve her yere taşınması kolay olma konseptine dayalı bir gövdeye sahip bir ürün, geniş hacimli verilere rahatça göz atabilen yüksek hızlı aktarım, 360° çevresel ses ile uyumlu yüksek ses kalitesi kaydı sağlamakla kalmaz aynı zamanda 4K çözünürlükte kaliteli 360 derecelik video çekebilir.

Kamera aynı zamanda, kamera esnek operasyona izin vermek için ya Bluetooth veya kablosuz LAN kullanarak bir akıllı telefona veya tablete bağlanabilir. Buna ek olarak, kamera piyasaya sürüldükten sonra aygıt yazılımı güncellemeleri ile gelecekteki performans iyileştirmelerini alabilir ve oldukça genişletilebilir bir gövde tasarımına sahip.