Ricoh, dayanıklı kompakt fotoğraf makinesi serisine WG-50 modelini eklediğini duyurdu. WG-50, darbelere karşı dayanıklı, su geçirmez ve zor koşullarda kullanım için üretilmiş bir model. 1.6 metreden düşmeye dayanıklı yeni kompakt makine ile 14 metreye kadar su altında çekim yapılabiliyor. Ayrıca eksi 10 dereceye kadar soğukta kullanılabiliyor.

Zor koşullarda fotoğraf ve video çekenler için ideal bir seçenek olan Ricoh WG-50, 16 milyon piksellik çözünürlük değeri sunuyor. 5x optik zoom (28-140mm) bulunan makinenin ISO aralığı 125-6400 ve ağırlığı ise 193 gram.