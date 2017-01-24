SanDisk’ten mobil uygulama performansına katkı

Depolama teknolojisi ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Western Digital Corporation, SD Birliği SD 5.1 Şartnamesinin zorunlu kıldığı en son gereksinimler olan Uygulama Performansı Sınıf 1 (A1) şartlarını karşılayan dünyanın ilk microSD kartını tanıttı. A1 performans standardını destekleyen 256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I kart Premium Edition akıllı telefonlarda daha iyi deneyimler yaşatacak kapasite, hız ve gelişmiş özellikler sunuyor.

Popüler bellek kartlarının 10 yıldan daha önce ortaya çıkmasından bu yana microSD kartlar dijital görüntüleme alanında aksiyon kameralar, insansız hava araçları, gösterge panelli kameralar ve izleme sistemleri gibi yeni segmentlerin ortaya çıkmasında itici bir araç olarak öne çıkarken akıllı telefonların gelişimini de ciddi derece etkiledi. Strategy Analytics’in verilerine göre bugün pazarda bulunan akıllı telefon modellerinin yaklaşık yüzde 75’i microSD girişine sahip. 256GB SanDisk Ultra microSD kart, kullanıcıların hayatlarının her anını, içeriklerini silme derdi olmaksızın, kaydetmeleri için gerekli kapasite ve performansı sağlıyor. 24 saate varan Full HD video depolayabilen kart 95MB/s’ye varan üst seviye transfer hızına çıkabiliyor. A1 performansı sayesinde kart, uygulamaları çarpıcı bir hızda açıyor ve çalıştırıyor.

Uzun zamandır milyarlarca kişi tarafından fotoğraf, video, müzik ve daha diğer pek çok dijital dosya için kapasitenin arttırılması amacıyla kullanılan microSD kart, artık uygulamaların yoğun şekilde çalıştığı ortamlara uyum sağlayarak bellek kartı performansında yeni bir boyutun önünü açmak zorunda. Android Marshmallow 6 işletim sisteminin gelmesi ile kullanıcılar, microSD kartı öncelikli veya uyarlanabilir depolama olarak kullanarak akıllı telefonlarının depolama kapasitelerini arttırabiliyor. Bu da uygulamaların doğrudan A1 microSD kart üzerinden yüklenmesi ve açılması anlamına geliyor.

A1 şartları, yeni kartın saniyede 1.500 rastgele girdi-çıktı erişim okuma (IOPS) ve 500 IOPS yazma yapabilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece ses, grafik, kayıtlı profiller ve uygulama içi izinler gibi görevlerin yerine getirilmesi ve uygulamaların açılması daha hızlı gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra A1 şartlarını karşılayan yeni SanDisk Ultra microSD kart, kullanıcılara kartı kullanarak daha hızlı ve daha güçlü uygulama deneyimi yaşatacak şekilde tasarlandı.

A1 özelliklerine sahip yeni SanDisk Ultra microSD kart, Android™ için geliştirilmiş SanDisk® Memory Zone uygulaması sayesinde kullanıcılarına cihazlarındaki içerikleri yönetmeleri ve yedeklemeleri için de kolay bir yol sunuyor. Uygulama Google Play™ Mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.