Seagate 10TB’lık Disklerini Satışa Sundu

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate, dahili disk portföyündeki tüm ürünlerinin kapasitelerini 10TB’a kadar artırdı. Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak, 2020 yılında 20TB’lık disk üretmeyi planladıklarını belirtirken, yakında tüm dünyada veri diyeti yapmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı.

Sahip olduğumuz dijital içeriğin boyutu her geçen gün biraz daha artıyor. Telefonumuzda, bilgisayarımızda, fotoğraf makinemizde kullanılan toplam depolama alanına bakarak bu artışı hissetmek mümkün.

Veri depolama çözümleri üreticisi Seagate de, bu artışı ve kişilerin, kurumların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettiği yeni 10TB’lık disklerini Türkiye’de satışa sundu.

Ürünlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Seagate Türkiye Yöneticisi İlknur Baydak; bilgisayarlar için BarraCuda ve FireCuda, NAS sistemleri için IronWolf, görüntüleme ve video kayıt sistemleri için de SkyHawk güvenlik disklerini içinde bulunduran Guardian Serisi’nin, farklı kullanım alanları göz önünde bulundurularak üretildiğini ifade etti.

Dünyadaki kurumsal verinin %60’ının Seagate disklerinde depolandığını açıklayan Baydak, bu sayede özellikle işletmelerin ihtiyaçlarını iyi analiz edebildiklerinin altını çizdi. 10TB’lık kapasiteye ulaşan yeni diskler sayesinde kişisel ve kurumsal dijital veriyi muhafaza etmenin ve yönetmenin kolaylaşacağını, yeni disklerin kapasitelerinin dışında, özelliklerinin ve hızının da bir avantaj oluşturacağını sözlerine ekledi.

Veri Diyeti Zorunlu Hale Geldi!

Dünya genelinde üretilen veri miktarının inanılmaz rakamlara ulaştığının altını çizen İlknur Baydak, veri depolama teknolojilerinin verinin hızına yetişmekte zorlandığını söyledi.

“2020 yılında 44ZB (ZettaBayt) veri yaratılacağını düşünüyoruz. Bu, iki yıl önce yaratılan verinin 10 katı büyüklüğünde. Mevcut kapasitelerle bu verinin yalnızca 9,9ZB’lık kısmı depolanabiliyor. Maalesef henüz her veriyi saklayamayacağımızın farkında değiliz. İşte bu yüzden hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara veri diyeti önermeye başladık.” diyen Baydak, yakın gelecekte özellikle kurumların bu diyet programını uygulamak zorunda kalacağını belirtti.

Dijital Hayat 2 Yıl Güvence Altında!

En basit veri kayıplarının dahi can sıkıcı olabildiğine değinen İlknur Baydak, Rescue+ adını verdikleri veri kurtarma hizmetinin bazı disklerde opsiyon olmaktan çıkarıp standart hale getirdiklerini açıkladı. Şuan için Seagate BarraCuda Pro ve IronWolf Pro diskleri için 2 yıl ücretsiz veri kurtarma hizmeti vereceklerini söyledi.

Bu hizmet sayesinde diskin içinde yer alan veriler mekanik bir arıza ya da herhangi bir kazaya karşın güvence altına alınmış olunacak.

BarraCuda ve FireCuda Diskleri

Seagate’in dizüstü ve masaüstü bilgisayar için geliştirdiği BarraCuda ve FireCuda diskleri, 2,5 ve 3,5 inç olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunuluyor.

Yüksek kapasite, ekonomik fiyat yaklaşımı ile ortaya çıkan BarraCuda’nın 2,5 inç formundaki diski altı farklı kapasiteye sahip. (500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 5TB) 3,5 inç formundaki diski ise beş farklı kapasiteyle satışa sunulacak. (500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB)

Yine 3,5 inç formundaki BarraCuda Pro diski ise 4, 6, 8 ve 10TB olarak raflarda yer alacak. 10TB kapasiteli diskin, 7200 RPM ve 7/24 çalışabiliyor olması performansının da en üst seviyede olacağını ortaya koyuyor. Özellikle ofis profesyonellerinin, oyuncuların ve performans kullancılarının tercih edeceği BarraCuda Pro’nun garanti süresi de 5 yıl olacak. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor.

FireCuda ise Seagate’in hibrit diski. Sabit disk ve SSD’nin bir araya gelmesiyle (HDD+SDD=SSHD) oluşan disk, flash teknolojisi sayesinde emsal sabit disklere göre 5 kat daha hızlı bir performans sergiliyor. FireCuda’nın kapasite seçenekleri 1 ve 2TB’dan oluşuyor.

IronWolf Diskleri

NAS çözümleri için üretilen IronWolf diski, çoklu sürücü sistemlerinde titreşimi azaltmak için RV (döngüsel titreşim) sensörlerine sahip. Bu sensörler NAS sistemlerinin performansını ve ömrünü artırıyor.

Gelişmiş güç yönetimi ile enerji tasarrufu sağlayan disk, 3,5 inç boyutlarında. Yıllık 180TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf’un 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri mevcut. Bu disk 1 ila 8 yuvalı NAS’larda kullanılabiliyor.

Yıllık 300TB’lık iş yükü oranı sunan IronWolf Pro ise 16 yuvalı NAS’lara kadar kullanılabiliyor. Bu diskin kapasite seçenekleri arasında 2, 4, 6, 8 ve 10TB yer alıyor. 2 yıllık ücretsiz veri kurtarma hizmeti de ürünle birlikte sunuluyor.

SkyHawk Diskleri

Görüntüleme ve video kayıt sistemlerine yönelik ilk disklerini 10 yıl önce üretmeye başlayan Seagate, bu alanda sektörünün lideri konumunda. 7/24 izleme ortamları için ideal hale getirilen SkyHawk diskler, 64 adet HD kamerayı destekleyen bir yapıya sahip. Diskin 1TB’dan 10TB’a kadar kapasite seçenekleri bulunuyor. Skyhawk Güvenlik diskleri RV (döngüsel titreşim) sensörleri sayesinde içsel ve dışsal titreşimi tolere edip arızaya uğramadan, uzun süre sorunsuz kayda imkan veriyor.