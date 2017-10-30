0
Sony a7R III
30.10.2017 - haber servisi - Aynasızlar
Sony, a7R II modelini bir üst seviyeye çıkararak yenilediğini duyurdu. Yeni a7R III bir önceki modelde olduğu gibi 42.4 milyon piksellik full frame sensör kullanıyor. Ancak sensör boyutu ve çözünürlüğü aynı olsa bile Sony bu sensör üzerinde çeşitli geliştirmeler yapıldığını belirtiyor. Yeni modelin bir önceki model ile arasındaki en temel farklar ise daha hızlı netlik yapması, daha seri çekim hızı ve geliştirilen pil ömrü…
Sony a7R III modeli ile ilgili detaylı ön inceleme yazımızı önümüzdeki günlerle sizlerle paylaşacağız.