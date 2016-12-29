Sony Cyber-shot HX350

Sony’nin Cyber-shot HX350 yüksek zoomlu fotoğraf makinesi, geniş manzaralardan egzotik vahşi yaşam ve aile portrelerine kadar her sahnenin üstesinden geliyor.

Akıllı telefon ile hızla çektikleri fotoğrafların ötesine geçmek isteyen özenli fotoğrafçılar, kullanılması kolay özelliklere ve DSLR’dan esinlenen tasarıma bayılacaklar. Ele mükemmel şekilde oturan HX350, büyük fotoğraf makinesi performansını kompakt gövdeye sığdırıyor.

24mm’lik geniş açı ile 1200mm süper telefoto (35mm format eşdeğeri) arasına denk gelen muazzam 50x optik zoom aralığı sunan ZEISS® Vario-Sonnar T* objektif, her çekim durumuna hazır bir kullanım imkânı sunuyor. Clear Image Zoom özelliği, maksimum büyütmeyi iki katına çıkarıp 100x gibi nefes kesen bir orana taşıyor, uzak mesafelerdeki bina, insan ve hayvanları dudak uçuklatan bir oranda yakınlaştırıyor.

Her profesyonelin bildiği gibi, yüksek zoomlu çekimin en büyük düşmanı fotoğraf makinesindeki titremedir. Optik SteadyShot, eldeki en ufak titreşimleri dahi düzeltmek için bir grup lens elemanını hızla oynatıp elde yapılan çekimlerdeki titremeleri azaltarak daha net fotoğraflar sunuyor. Akıllı Aktif Mod, Sony’nin kendi kare analiz teknolojisini kullanıyor; Full HD videoların aynı şekilde net ve bulanıklıktan uzak olmasını sağlıyor.

Fotoğraf meraklıları, 20,4 milyon pikselli, yüksek çözünürlüklü, arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ve hızlı BIONZ X görüntü işleme motorundan da etkilenecekler. İç mekânlarda veya loş ışıkta elde yapılan çekimlerde bile net, düşük parazitli fotoğraf ve kristal kalitesinde Full HD video görüntülerin tadını çıkarmak mümkün olacak.

Kolay kullanım sunan Cyber-shot HX350, çok çeşitte çekim seçenekleri ile yüklü. Pürüzsüz zoom/odak ayarlarının yanı sıra, kolay erişilebilen mod kadranı ve favori ayarları hızlıca değiştirmeye imkân veren özel ayar düğmesi de bulunuyor. Tam P/A/S/M kontrolleri, nefes kesen fotoğraf ve Full HD videolar için ihtiyaç duyulan tüm pozlama seçenekleri sunuyor. Görüntülerine o kendine has sinematik görünümünü kazandıran 24p çekim modunun sağladığı ekstra detayı film yapımcıları da memnuniyetle karşılayacak.

Cyber-shot HX350, Ocak 2017’den itibaren Türkiye’de satışta olacak.