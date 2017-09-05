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Sony RX0
05.09.2017 - haber servisi - Aksiyon Kamerası
Sony, IFA 2017 fuarında RX0 adını verdiği ilginç bir kamera tanıttı. Sony’nin daha önce ürettiği aksiyon kameralarından farklı bir model olan RX0 teknik özellikleri ve kullanım yerleri ile dikkat çekiyor.
Sony RX0, 1 inç CMOS sensör kullanıyor ve 15.3 milyon piksellik çözünürlük değeri sunuyor. Üzerinde 24mm’e denk gelen f/4 diyafram değerine sahip Zeiss Tessar T* objektif bulunan RX0, 4K video çekimi yapabiliyor. Sağlam gövdesi ve gelişmiş özellikleri ile Sony RX0, Ekim ayında 700 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.