Sony RX10 IV

Sony, Cyber-shot RX10 serisinin yeni amiral gemisi modeli RX10 IV‘ü (model DSC-RX10M4) satışa sunuyor.

0.03 saniye ile dünyanın en hızlı AF yakalama zamanına ve tam AF/AE takibi ile 24 fps’e kadar kesintisiz çekime, en hızlı profesyonel değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri ile yarışacak 315 aşama algılamalı AF noktası ve istisnai ölçüde çok yönlü 24-600mm F2.4-F4 ZEISS Vario-Sonnar T* lense sahip olan RX10 IV modeli, en üst düzey ‘tümü bir arada’ çözüm peşindeki görüntüleme meraklıları ve profesyoneller için mobilite ve hızın eşsiz bir kombinasyonunu sunuyor.

Etkileyici RX10 IV fotoğraf makinesi, DRAM yongalı en son 1.0 tip 20.1 MP Exmor RS CMOS yığılı görüntü sensörü, güçlü bir BIONZ X™ görüntü işlemcisi ve ön uç LSI ile donatıldı. Birlikte çalışan bu kilit bileşenler genel kullanım hızını ve performansını en üst düzeye çıkararak, 24-600mm lensin genelinde mümkün olan en yüksek görüntü ve video kalitesini sağlıyor.

Hızlı Odaklama, Hızlı Çekim

Sony’in RX10 serisi fotoğraf makinelerinde ilk defa olarak, yeni RX10 IV modelinde, fotoğraf makinesinin 0.03 saniye kadar kısa bir süre içinde odağı kilitlemesine imkan veren, sensörün yaklaşık %65’ini kaplayan 315 aşama algılamalı AF noktası ile kontrast algılamalı AF’yi bir araya getiren bir Hızlı Hibrit AF sistemi bulunuyor. Bu yüksek hızlı odaklama, lensin kapsamlı 24-600mm aralığını tamamlayarak, tüm nesnelerin kesin detay ve netlik ile yakalanabilmesini sağlıyor.

Ayrıca, bir Cyber-shot fotoğraf makinesinde ilk defa olarak, RX10 IV modelinde Yüksek Yoğunluklu Takipli AF teknolojisi de kullanılıyor. Daha önce sadece Sony’nin beğeni toplayan α değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinden birkaçında sunulan bu gelişmiş teknoloji, takip ve odak hassasiyetini iyileştirmek üzere nesnenin etrafındaki AF noktalarına odaklanarak hızlı hareket eden sporcular ve uçan kuşlar gibi en öngörülemeyen nesnelerin dahi kolaylıkla yakalanmasına imkan veriyor.

Yeni RX10 IV fotoğraf makinesindeki diğer AF iyileştirmeleri arasında, popüler Göz AF, Dokunmatik Odaklama ve Odak Aralığı Sınırlayıcı’nın geliştirilmiş bir versiyonu da bulunuyor. AF-ON ayarının yanı sıra kullanıcı tercihleri ve çekim durumları bazında kolaylıkla ayarlanabilen AF-S, AF-C ve AF-A gibi çok sayıda AF modu da atanabiliyor.

AF sistemini ideal şekilde tamamlayan RX10 IV, 249 fotoğrafa kadar uzanan etkileyici arabellek sınırı ve tam AF/AE takibiyle 24 fps’e kadar yüksek hızlı kesintisiz çekim sunuyor. Yeni fotoğraf makinesi için işlem gücündeki kayda değer iyileştirmeler sayesinde kesintisiz çekim sırasındaki EVF ekran gecikmesi de hatırı sayılır ölçüde azaltılıyor; bu da fotoğrafçıların o hayati anı üst düzey güven ile yakalamasına imkan veriyor. Ayrıca, görüntülerin oynatılması sırasında kesintisiz çekilen fotoğraflar bireysel çekimler yerine gruplar halinde görüntülenebiliyor.

RX10 IV’de aynı zamanda yaygın olarak hızlı hareket eden nesnelerde yaşanan “jöle etkisi” efektini azaltan, yüksek hızlı bir Bozulma Önleyici Deklanşör (1/32000 saniyeye kadar maksimum deklanşör hızı) de bulunuyor ve elektronik deklanşöre basıldığında aralarında kesintisiz yüksek hızlı çekimin de bulunduğu tüm modlarda tamamen sessiz çekim yapılabiliyor. Kullanıcının istemesi halinde, makinede bir mekanik deklanşör modu da bulunuyor.

ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4 Lens

Cyber-shot RX10 IV fotoğraf makinesinde yer alan 24-600mm ZEISS Vario-Sonnar T* lensteki büyük maksimum diyafram açıklığı, ultra-telefotoya kadar tüm zoom aralığında olağanüstü görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı oluyor. Renk sapmasını önlemek için bir süper ED (ekstra düşük dağılımlı) cam ile ED asferik lens bulunurken, ZEISS T* Kaplama ise yansıma ve gölgelenmeyi önlüyor.

Profesyonel Video Çekimi

Yeni RX10 IV, RX10 III’e kıyasla 2 kat daha hızlı odaklama özelliğini hayata geçiren Hızlı Hibrit AF sistemi ile, 4K (QFHD 3840 x 2160) video kaydının avantajlarını sunan en son Cyber-shot RX fotoğraf makinesi oluyor.

Yeni RX10 IV, en ince detayların tümünün doğru şekilde yakalanmasını sağlamak üzere, 4K modunda piksel gruplama olmaksızın tam piksel okumadan yararlanarak, 4K video için gerekenden yaklaşık 1.7 kat daha fazla bilgi yakalıyor. Fotoğraf makinesi, çekim moduna bağlı olarak 100 Mbps’e kadar yüksek veri oranında video kaydeden XAVC S™ kodeğini kullanıyor. Kullanıcılar, 4K modunda 24p veya 30p (100 Mbps) veya Full HD modunda 120p’ye varan kare hızlarında çekim yapma seçeneğine sahipler.

Yeni fotoğraf makinesinin çok sayıda profesyonel nitelikteki video özelliği arasında Görüntü Profili, S-Log3/S-Gamut3, Gama Görüntüleme Yardımı, Proxy Kayıt, Zaman Kodu / Kullanıcı Biti ve daha fazlasının yanı sıra harici mikrofon için giriş ve kulaklıkla izleme çıkışı bulunuyor.

Yaklaşık 4 saniye (kalite öncelikli modda) ve 7 saniyelik (çekim zamanı öncelikli) uzatılmış süresi ile süper yavaş çekim video kaydı özelliği de yer alıyor. Bu özellik, kullanıcılara 1000fps, 500fps ve 250fps kare hızları ve 50p, 25p ve 24p oynatma formatları arasında seçim yapabilme yeteneğini de sunuyor.

RX10 IV, aynı zamanda toza ve neme karşı dayanıklı ve Wi-Fi®, NFC™ ve Bluetooth® uyumlu.