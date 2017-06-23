Tamron, APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makineleri için 18-400mm’lik ultra telefoto zoom objektifini duyurdu. Tamron’un yeni objektifi 400mm’de 35mm eşdeğeri 620mm olarak kullanılabiliyor. 22,2x optik zoom oranına sahip olan bu yeni objektif seyahat eden fotoğraf severler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Böylece farklı açılarda birden çok objektif yerine tek bir objektifle çok geniş bir aralık fotoğraflanabiliyor. Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD seyahat fotoğrafçılığı dışında, vahşi yaşam, spor, kent manzaraları, portreler gibi farklı alanlarda da sorunsuzca kullanılabiliyor.

Objektifin yapısı 11 grup ve 16 elemandan oluşuyor. LD (Düşük Dağılım) ve asferik lens unsurlarının kullanılması, renk sapmaları ve bozulma dahil olmak üzere geniş kapsamlı sapmaları en aza indirgeyerek yüksek görüntü kalitesini sağlıyor. 705 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip yeni objektifin filtre çapı 72mm.