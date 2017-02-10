Tamron’dan 2 yeni objektif

Tamron zoom objektif ailesine iki yeni ürün daha ekledi. Duyurulan ürünler: SP 70-200mm f/2.8 Di VC G2 ve 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD.

Daha önceki 70-200mm f/2.8 Di VC objektifini geliştirerek yeni G2 (2. nesil) serisi olarak sunan Tamron, yeni VC (titreşim önleyici) ve daha hızlı oto fokus ile dayanıklı bir tasarım sunuyor. Yeni tele zoom objektif Tamron’un tele konvertörleriyle de uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Tanıtılan geniş açı zoom objektif 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD ise APS-C sensör yapısına sahip DSLR makineler için tasarlanmış. Önceki versiyonuna göre daha küçük ve optik performansı çok daha geliştirilmiş olan yeni objektif, neme ve dış etkenlere karşı koruma sağlıyor.