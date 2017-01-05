Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF
Tokina, Photokina 2016’da ön duyurusunu yaptığı Sony E mount manuel fokus objektifini satışa sunmaya hazırlanıyor.
Sony full frame aynasız modeller için objektif üreten firmalar arasına katılan Tokina, manuel fokus bu objektifinde 20mm geniş açı odak uzaklığı tercih etmiş. Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF, düşük dağılım sağlayan üç asferik lens ve dokuz bıçaklı diyafram mekanizması ile f/2 ile f/22 diyafram aralığında kullanılabiliyor. Objektif detaylı tasarımı ve özel kaplamaları sayesinde gölgelenme ve iç yansıma gibi sorunları en aza indiriyor. Yeni objektif, Tokina Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji tarafından önümüzdeki dönemde Türkiye’de de satışa sunulacak.