ViewSonic Türkiye Instagram Yarışması

ViewSonic Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması başladı!

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, @viewSonictr instagram hesabını takip etmek ve yüklediğiniz fotoğraflarda #ViewSonicColor etiketini kullanmak.

Yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

Yarışma Katılım Şartları:

* Yarışmaya katılım ücretsizdir ve konu serbesttir.

* Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.

* Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

* Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 4 fotoğraf yüklenmesi uygun olur. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

* Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

* Ön jüri gerek duyduğu fotoğrafların orijinallerini isteme hakkına sahiptir.

* Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

* Yarışmaya katılım için, @viewSonictr Instagram hesabının takip edilmesi ve açıklama kısmına #ViewSonicColor hashtag’inin yazılması gereklidir.

* Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir.

* Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

* Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.

* Yarışmayı düzenleyen Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

* Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Tarihler:

Son katılım tarihi: 12 Ocak 2018

Sonuç duyuru tarihi: 19 Ocak 2018

Ödüller:

Birinciye: ViewSonic VP2468 24”Profesyonel Seri Monitör

İkinciye: ViewSonic VX2476-SMHD 24” Tasarım Monitörü

Üçüncüye: ViewSonic VX2363SMH 23” Eğlence Monitörü

Seçici Kurul:

Prof. Dr. Osman Ürper – Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğr.Üyesi

Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

Serhat Oypan – ViewSonic Türkiye ve Balkanlar Pazarlama İletişim Müdürü