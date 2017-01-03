Yeni Samsung Quantum Dot Kavisli Monitör

CES 2017'de Samsung Electronics, eğlence amaçlı ekran görüntüleme pazarındaki uzmanlığını ortaya koyarak yeni CH711 Quantum Dot kavisli monitörünü tüketicilerin karşısına çıkaracak.

27 ve 31,5 inç'lik seçenekleri bulunan ve 2017 yılında piyasaya sürülmesi planlanan CH711, izlenen içerik fark etmeksizin canlı ve çarpıcı resim kalitesi sunuyor.

1.800R değerinde kavis ve ultra geniş 178 derecelik görüş açısına sahip CH711, odanın neresinde olursanız olun içeriğin net bir şekilde görünür olmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımı tam bir konfor için izleyenlerin monitörün yatay ve dikey konumunu ayarlamasına olanak tanıyor. Neredeyse yüzde 125 sRGB renk kapsamı ve 2.560×1.440 WQHD çözünürlük desteği ile CH711, her mesafeden detaylı renk görünümü için standartları değiştiriyor.

CH711'in ince, sofistike 360 derece tasarımı, her tür masaüstünü ve dekoru tamamlıyor. Şık, beyaz gövdesi, üç taraflı sınırsız ve muhteşem bir tasarıma sahip ve elektrik ve HDMI kablolarını stant borusu içinde görünmez ve düzgün bir şekilde saklıyor.

1.500R değerinde kavis ve ultra geniş 21:9 en-boy oranına sahip CF791 Quantum Dot kavisli monitör, iş için kullanılırken de rakipsiz bir netlik ve detay sunarak bir o kadar iyi performans sağlıyor. Yan Yana Resim (PBP) teknolojisini kullanarak kullanıcılar, her tür bağlı HDMI'dan veya DP giriş kaynağından içerikler yükleyebilir ve bunu ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilirler. Tamamlayıcı Resim İçinde Resim (PIP) işlevi de kullanıcıların, çözünürlük veya görsel kalite kaybı olmadan içeriği küçültüp ekranın herhangi bir yerine yerleştirmesine olanak tanıyor. Ek olarak entegre yükseklik ayarlı stant, ergonomik konfor sunuyor ve CF791'i her tür çalışma istasyonu veya ofis ortamı için ideal kılıyor.