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3 Legged Thing fotoğraf yarışması sonuçlandı
20.11.2017 - haber servisi - Gündem
3 Legged Thing ve Nar Teknoloji sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Instagram platformu üzerinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına #narteknoloji etiketini kullanarak katılan fotoğraf severler yarışmanın sonucunu merakla bekliyor.
Yaklaşık 2 ay süren fotoğraf yarışmasına 1200’ün üzerinde fotoğrafla katılan yarışmacılar arasından birinciliği Yüksel Gedikli (@yukselgedikli), ikinciliği Gürsel Egemen Ergin (@erginegemen), üçüncülüğü ise Emre Yazıcı (@emreyazici) kazandı.
Yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere teşekkürlerimizi sunarız.