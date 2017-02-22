Canon EOS 77D ve EOS 800D

Canon, EOS ailesine eklediği iki yeni DSLR fotoğraf makinesini tanıttı: EOS 77D ve EOS 800D. 24,2 milyon piksel APS-C CMOS sensör ve DIGIC 7 işlemci dahil öncü görüntüleme teknolojilerinin bir araya getirildiği EOS 77D modeli en üst düzeyde performans ve tam kontrol kapasitesi sunuyor. Fotoğraf becerilerini iyileştirmenin yollarını arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek niteliği taşırken, EOS 800D modeli ilk DSLR yolculuğuna başlayacak kullanıcılar için ideal bir model olacak. Canon bu fotoğraf makineleriyle birlikte netlik aralığı bakımından en küçük geri çekilebilir özellikte olmayan DSLR takım lensi EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM ile, görüş hattı olmadan 5 metre uzaklığa kadar uzaktan çekim yapmak için mükemmel bir aksesuar olan Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 modelini de tanıttı.

Saniyede 6 kare çekim yapıyor

İkonik EOS 80D modelinde bulanan sensör teknolojisinin aynısının ve Canon’un en son işlemcisi DIGIC 7’nin kullanıldığı bu fotoğraf makinesi modellerinin her ikisi de sahneleri daha zengin renk tonlarıyla etkileyici bir kalitede çekiyor ve net görüntüleri garantileyecek kadar yüksek çekim hızları sunuyor. Canlı Görünüm modunda muazzam bir kapasiteyi temsil eden 0,03 saniye gibi dünyanın en yüksek otomatik odaklanma hızlarını sunan bu fotoğraf makineleriyle en üst seviyede hassasiyetle çekim yapılabilir ve makinelerin saniyede altı kare çekim yapabilme kapasitesiyle hızlı hareket eden konular kolaylıkla yakalanabilir.

İdeal ISO performansı

Bu fotoğraf makineleri gün doğumundan gün batımına kadar düşük ışık altında yapılan çekimlerde ISO 51.200’e kadar genişletilebilir ISO 25.600 seviyesine kadar çekim yapmanıza ve her sahneyi büyük uğraşlar vermeden rahatlıkla yakalamanıza olanak tanıyor. Bazı çekimlerde en önemli unsur detaydır ve 45 çapraz tipte AF noktasıyla bu yeni modeller çabucak odaklanır, hareket eden nesneleri doğru bir şekilde takip eder ve son derece net görüntüler kaydeder. Her iki fotoğraf makinesinde de cilt tonları gibi ince detayları tespit etmek için 7560 piksel RGB+IR ölçümü kullanılır ve modellerin ikisi de doğru pozlama sunarlar.

Çekimlerinize biraz Hollywood tarzı katın

Full HD 60p ve HDR Video Çekim modlarında hızlı hareket eden konuları yakalayarak fotoğraflarda olduğu gibi videolarda da olağanüstü detay ve pürüzsüz hareket seviyelerini yakalayın. Safaride veya spor çekimlerinde ya da plajdaki güneşli sahnelerde Dual Pixel CMOS AF özelliği sayesinde pürüzsüz bir şekilde odaklanarak konuları hareket ederken çekin ve profesyonel görünüme sahip sonuçlar elde edin. Hareket halinde video çekimlerine yönelik 5 eksenli dijital görüntü sabitleyici, elde video çekimi yaparken makinenin sarsıntılarını mükemmel bir şekilde dengeler.

Fotoğraf makinenizi en rahat ve işlevli şekilde kullanabilmeniz için EOS 77D size tam kontrol olanağı sunar; çift kontrol tekerleği ile diyafram ve enstantane hızı gibi ayarları yapabilir, üst paneldeki LCD ekrandan her ayarı görebilirsiniz. Daha az deneyimli fotoğrafçılar EOS 800D’nin rehberli arayüzünü kullanabilir ve çekimlerini yaparken makine ayarlarını öğrenebilir, fotoğrafçılık tekniklerini ve yeteneklerini geliştirebilirler.

Çekin, bağlanın, paylaşın

NFC ve Wi-Fi kapasitesi sayesinde düzenlemeler yapıp dünya ile paylaşmadan önce fotoğraf ve videolarınızı uyumlu akıllı cihazlarla ve Canon’un Connect Station depolama cihazlarıyla paylaşabilirsiniz. Sabit bir bağlantı kurmanıza olanak tanıyan Bluetooth® özelliğinden yararlanarak fotoğraf makinenizi çantanızdan çıkartmadan fotoğraflarınızı açıp gözden geçirebilir veya fotoğraf makinenizi bir akıllı cihaz veya yeni Uzaktan Kumanda Cihazı BR-E1 aracılığı ile uzaktan kumanda edebilirsiniz.