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Canon EOS M100
05.09.2017 - haber servisi - Aynasızlar
Canon, aynasız fotoğraf makinesi ailesine EOS M100’ü kattığını duyurdu. Yaklaşık 300 gram gövde ağırlığı olan M100, 24.2 milyon piksellik CMOS sensöre sahip.
Dual Piksel CMOS AF teknolojisine sahip olan M100, Digic 7 görüntü işlemcisi kullanıyor. EF-M bayonet yapısı olan Canon’un aynasız modelleri istenirse adaptör yardımıyla EF ve EF-S objektifleri de kullanabiliyor.
Canon EOS M100 modelinin diğer bazı özellikleri ise şöyle: ISO 100-25600 aralığı, dahili flaş, 30sn-1/4000sn enstantane hızı, 3 inç dokunmatik LCD, 6fps seri çekim hızı, dahili Wi-Fi ve NFC bağlantı…