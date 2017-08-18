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EISA 2017-2018 Ödülleri Açıklandı

18.08.2017 - - Gündem

2017-2018 EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) Ödülleri açıklandı. 25 Avrupa ülkesinden 53 derginin katılımı ile bağımsız bir şekilde verilen ödüller her yıl ilgiyle takip ediliyor.

Avrupa’nın en büyük multimedya yayınları kuruluşu EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından bu yıl 6 ayrı kategorideki ödül listeleri duyuruldu. Fotoğraf kategorisinde ödül alan bazı ürünler ise şöyle: 

Tütekici DSLR – Canon EOS 77D

Yarı Profesyonel DSLR – Nikon D7500

Profesyonel DSLR – Canon EOS 5D Mark IV

Tüketici Aynasız – Fujifilm X-T20

Yarı Profesyonel Aynasız – Sony 6500

EISA Yılın Makinesi – Sony 9

Kompakt Makine – Sony RX100 V

Kompakt Süper Zoom Makine – Sony RX10 III

Fotoğraf/Video Kamera – Panasonic Lumix GH5

DSLR Objektif – SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art

DSLR Zoom Objektif – Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

Profesyonel DSLR Objektif – Canon EF 16-35mm F2.8L III USM

Aynasız Objektif – Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS

Profesyonel Aynasız Objektif – Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS

Aynasız Zoom Objektif – Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

EISA Fotoğraf Yenilik Ödülü – Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD

Fotoğraf Monitörü – EIZO ColorEdge CG2730

Cep Telefonu – Huawei P10

EISA ödülleri hakkında detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.eisa.eu/awards/photography/

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