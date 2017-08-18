EISA 2017-2018 Ödülleri Açıklandı
2017-2018 EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) Ödülleri açıklandı. 25 Avrupa ülkesinden 53 derginin katılımı ile bağımsız bir şekilde verilen ödüller her yıl ilgiyle takip ediliyor.
Avrupa’nın en büyük multimedya yayınları kuruluşu EISA (Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği) tarafından bu yıl 6 ayrı kategorideki ödül listeleri duyuruldu. Fotoğraf kategorisinde ödül alan bazı ürünler ise şöyle:
Tütekici DSLR – Canon EOS 77D
Yarı Profesyonel DSLR – Nikon D7500
Profesyonel DSLR – Canon EOS 5D Mark IV
Tüketici Aynasız – Fujifilm X-T20
Yarı Profesyonel Aynasız – Sony 6500
EISA Yılın Makinesi – Sony 9
Kompakt Makine – Sony RX100 V
Kompakt Süper Zoom Makine – Sony RX10 III
Fotoğraf/Video Kamera – Panasonic Lumix GH5
DSLR Objektif – SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art
DSLR Zoom Objektif – Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2
Profesyonel DSLR Objektif – Canon EF 16-35mm F2.8L III USM
Aynasız Objektif – Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS
Profesyonel Aynasız Objektif – Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS
Aynasız Zoom Objektif – Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
EISA Fotoğraf Yenilik Ödülü – Tamron 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD
Fotoğraf Monitörü – EIZO ColorEdge CG2730
Cep Telefonu – Huawei P10
EISA ödülleri hakkında detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.eisa.eu/awards/photography/