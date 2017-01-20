Fujifilm GFX 50S Şubat’ta geliyor!

Fujifilm’in merakla beklenen yeni orta format fotoğraf makinesi GFX 50S’nin Şubat ayında satışa sunulacağı açıklandı. Yapılan açıklamada 2017 yılı içinde GFX serisi için özel tasarlanan 6 farklı objektifin de fotoğraf severlerin beğenisine sunmayı planladığını açıklayan Fujifilm, tüm objektiflerin 100MP’lik sensörle çalışabilecek çözüm kapasitesine sahip olacağını da duyurdu.

GFX 50S, geçtiğimiz Eylül ayında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Photokina 2016’da görücüye çıkmıştı. GFX 50S, 43,8×32,9mm ebatlarında ve 51,4 milyon piksellik Fujifilm G Sensöre sahip.

Yeni “G-Mount” bağlantısı kullanan fotoğraf makinesi, Fujifilm’de ilk kez kullanılan 43,8×32,9mm ebatlarındaki CMOS sensöre sahip. Efektif 51,4 milyon piksel çözünürlüğüyle fotoğraf makinesi, detaylarda mükemmel bir çizim imkânı veriyor. Bu özellikler reklam, moda ve manzara fotoğrafçılığı için büyük avantajlar sağlıyor.

Büyük sensörlü yeni aynasız…

Geleneksel orta format fotoğraf makineleriyle karşılaştırıldığında GFX 50S, hafif ve kompakt kalıyor. Sağlam, toz ve iklim korumalı gövde, zor şartlar altında dahi dış çekimler için uygun. İşlevsellik konusunda X-serisinin izinden yürüyen fotoğraf makinesi, çok sayıda tuş ve ayar tekerleğiyle birlikte kamera gövdesine ve lenslere en iyi biçimde uyum sağlayan ergonomik bir grip de sunuyor.

Çıkarılabilir vizör

Çıkarılabilir elektronik vizörlü ilk fotoğraf makinesi olan GFX 50S, ayrı bir monitör kullanıldığında veya sistemin hafifletilmesi istendiğinde fark yaratıyor. Çıkarılabilir vizör, opsiyonel bir dirsek adaptörüyle, her çekim açısına çevrilebiliyor. Fotoğraf makinesiyle birlikte opsiyonel olarak sunulacak olan dikey grip’le, dikey formatlı çekimler daha kolay olacak. Kamera, profesyonel fotoğrafçıların iş akışında çok önemli bir yeri olan “Tethered-Shooting” çekimleri destekliyor ve çeşitli RAW dönüştürme programlarıyla da uyum sağlıyor.

Yeni objektif serisi

Fujinon’un lens üretim deneyimi, mümkün olan en yüksek çözünürlük performanslı lensleri elde etmek için, yeni lens serisinde de kullanıldı. GFX modeli, yalnızca 26,7 mm kısalığındaki yerleşme uzaklığıyla; aynasız sistemin büyük bir avantajına sahip olan Fujifilm’in yeni “G Mount” bağlantısını kullanıyor.

Başlangıçta altı adet objektif…

1. Standart-sabit odak: GF 63mm F2.8 R WR (50mm – 35mm eşdeğeri)

2. Geniş açı-zoom: GF 32-64mm F4 R LM WR (25-51mm – 35mm eşdeğeri)

3. Makro lens 1:0,5: GF 120mm F4 Macro R LM OIS WR (95mm – 35mm eşdeğeri)

4. Portre tele lens: GF 110mm F2 R LM WR (87mm – 35mm eşdeğeri)

5. Süper-geniş açı: GF 23mm F4 R LM WR (18mm – 35mm eşdeğeri)

6. Geniş açı: GF 45mm F2.8 R WR (35mm – 35mm eşdeğeri)

Lenslerin her birinde, X-serisinde çok popüler bir donanım öğesi olan diyafram halkası ve diyafram halkasında yeni C (kumanda) pozisyonu bulunuyor. Bu C işlevi ile fotoğraf makinesinde yer alan kumanda tekerleğiyle diyafram ayarları yapmak mümkün. -10 dereceye kadar işlerliklerini koruyabilen, toza ve iklime karşı korumalı olan tüm Fujinon lenslerle, kötü hava şartları altında dahi çekim yapmak mümkün oluyor.