Fujifilm X-T20 aynasız dijital fotoğraf makinesi; 24.3 milyon piksel sensörü, yeni fotoğraf işlemcisi, yüksek hızlı AF’si ve hızlı açılış zamanıyla fotoğraf çekmeyi keyifli hale getiriyor.

Kompakt ve hafif aynasız fotoğraf makinesi Fujifilm X-T20, Şubat ayında piyasaya sunuluyor. APS-C ebatlı 24.3MP X-Trans CMOS III sensör ile çalışan makine, X-Processor Pro fotoğraf işlem motoru kullanıyor. Geliştirilmiş AF algoritmalı güncellenmiş sensör ve işlemci, açılış süresini ve AF performansını arttırıyor. Makine, geliştirdiği hareketli konuları izleme becerisi ve açılabilir dokunmatik LCD monitörü ile kullanıcıların çok çeşitli açılardan çekim yapabilmelerini sağlıyor.

Fujifilm X-T10’un gövde tasarımını devralan X-T20 modelinde, kadranlı kullanım olarak yerleştirilen video opsiyonu mevcut. Bu sayede fotoğraf çekiminden video çekimine kolayca geçiliyor. 4K filmler, Fujifilm’in popüler film simülasyon modları ile zenginleştiriliyor. X serisinin fonksiyonel tasarım ruhuna uygun olarak X-T20, SLR tarzı bir vizör ile kadran temelli işlemleri bünyesinde birleştiriyor. Pozlama telafisi kadranında bulunan C pozisyonu ile ±5 basamak ayar yapmak mümkün. X-T20, mevcut ortam için en optimum ayarları seçebiliyor. Tam otomatik gelişmiş SR auto modu seçimi için, otomatik mod seçim kolu bulunuyor.

Yeni ACROS film simülasyon modunu da içeren X-T20, geniş faz algılamalı AF alanı ve güncellenmiş algoritma sayesinde 0,06 saniye’ye kadar AF hızı sunuyor. X-T20 modeli aynı zamanda 5.0fps live-view çekimleri, 0.4sn. açılış süresi, 0.050sn. deklanşör gecikmesi ve 0.25sn. çekim aralığı ile çalışıyor. 24 adet yüksek performanslı FUJINON X-mount objektif ise farklı konuların çekimi için esneklik sağlıyor.

Türkiye’de A.B.D. ile yanı fiyata ve 3 sene garantili olarak satışa sunulacak “X-T20” Şubat’tan itibaren tüm dünya ile aynı anda Fujifilm Shop’lardan ve www.fujifilmshop.com adresi üzerinden 3.349TL fiyat etiketiyle temin edilebilir.