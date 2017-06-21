Gitzo 100. yılına özel 2 model duyurdu

Dünyanın en eski ve prestijli tripod markalarından olan Gitzo, kuruluşunun 100. yılına özel iki yeni tripod duyurdu. Sınırlı sayıda üretilecek olan yeni modeller "Arsene Gitzhoven Edition" ve "100 Year Anniversary Edition" isimlerini taşıyor.

Arsene Gitzhoven Edition: Arsene Gitzhoven 1917 yılında kurduğu Gitzo firmasını 1942 yıllına kadar başarılı bir şekilde yönetmiş. Bu özel seri, saf karbondan, sadece 100 adet üretilecek ve tüm tripodların üzerinde 1'den 100'e kadar numaraları ile müşterinin imzası bulunacak. Paketlemeleri de 100. yıla özel olacak.

100 Year Anniversary Edition: Ayrıca doğum yılı olan 1917 yılını da kutlayan Gitzo, bu ikinci özel seriyi de magnezyumdan üretecek. Bu seri sadece 1917 adet üretilecek ve bütün tripodların üzerinde 1'den 1917'ye kadar koleksiyon numaraları yer alacak ve paketlemeleri de 100. yılına özel olarak yapılacak.

Bu ürünlerin fiyat bilgisi ve detayları hakkında bilgi almak isteyenler Zoom İthalat (0212 269 7676) ile temasa geçebilirler.