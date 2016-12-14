İnceleme: Canon EOS M5

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un orta seviyede satışa sunduğu EOS M5 aynasız fotoğraf makinesini sizler için inceledik. Canon, daha önce satışa sunduğu EOS M serisi aynasız fotoğraf makineleri ile bazı kullanıcıların isteklerini tam olarak karşılayamamakla eleştirilmişti. DIGIC 7 görüntü işlemcisine sahip olan EOS M5, 24 milyon piksellik APS-C CMOS sensör ve Dual Pixel CMOS AF gibi yeni görüntüleme teknolojilerini kullanıyor.

Kompakt bir yol arkadaşı

Profesyonel fotoğrafçılar için kompakt bir yol arkadaşı veya orta seviye DSLR makinelere alternatif olarak tercih edilebilecek olan EOS M5, Canon’un aynasız fotoğraf makinesi serisinde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Gerçi son aylarda Canon’un full frame aynasız makine yapacağı yönünde bir dedikodu dolaştıysa da yakın zamanda böyle bir gelişme olacağına ihtimal vermiyorum. Tabi ki Canon’da elindeki gelişmiş görüntüleme teknolojilerini full frame aynasız makine yapmak için kullanabilir. Ancak bu bizim düşündüğümüz kadar kolay ve hızlı olmayabilir.

EOS 80D eşdeğeri…

Canon yeni aynasız modeli EOS M5’i orta segmentte konumlandırıyor. DSLR makine modellerine bakıldığında da EOS 80D seviyesinde olduğu görülüyor.

Daha düşük noise, daha fazla detay ve oldukça zengin renk tonları sunan DIGIC 7 görüntü işlemcisi sayesinde EOS M5, zorlu konuların çekimlerinde bile yüksek başarı sağlıyor. Dual Pixel CMOS AF doğru ve hızlı netlik yapılmasını sağlıyor.

EOS M5, saniyede 9 kareye kadar sürekli çekim hızına sahip. Bu pek çok makineden daha yüksek bir seri çekim hızı demek. Siz hareket halinde olsanız bile sabit çekilen Full HD 60p videolar elde etmeniz için, bu fotoğraf makinesinin beş eksenli sabitlemesi, görüntü sabitlemesi (IS) olmayan objektifler kullanıldığı zaman bile, karelerin sabit tutulmasını sağlar ve Dinamik IS özellikli bir objektif kullanıldığı zaman ise sonuçları çok daha iyi hale getirir.

Yüksek çözünürlüklü EVF

Benim gibi optik vizör seven fotoğrafçılar için elektronik vizörün kalitesi çok önemli. EOS M5 modelinde geniş, yüksek çözünürlüklü ve kaliteli elektronik vizör makinenin tam ortasına yerleştirilmiş. Ayrıca vizörün 120 kare/sn gibi yüksek bir yenileme oranı özelliği sağlanmış. Makinenin üzerinde yukarı-aşağı hareket edebilen 3.2 inçlik dokunmatik LCD (1620K) kullanılmış.

Daha düşük noise

EOS M5’in ISO aralığı 100 ile 25600 arasında değiştirilebiliyor. Bu modelde yüksek ISO değerlerinde daha düşük noise etkisi görülüyor. Pil ömrü aynasız fotoğraf makineleri ile karşılaştırıldığında az sayılmaz. Ancak tabi ki Canon’un DSLR modellerine alışkın biri için ikinci pil mutlaka çantanızda bulunmalı. Makinenin ağırlığı sadece 427 gram ve oldukça kompakt boyutlara sahip. Uzun süre DSLR makinelerle çalışmış ve boyun ağrıları çeken bir fotoğrafçıysanız EOS M5 size ilaç gibi gelebilir.

Bu arada EOS M5 ile Canon’un EF objektiflerini de EF-EOS M adaptörünü takıp kullanabilirsiniz.

Wi-Fi ve NFC özellikleriyle birlikte gelen EOS M5 modeli Bluetooth bağlantısı da sunuyor. Bu şekilde akıllı telefonunuz ve fotoğraf makineniz arasında kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Hatta akıllı telefonunuzla bazı kontrolleri yapabilir, uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

Makine ile Canon’un aynas.ız makineleri için ürettiği EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM objektifi de denedim. 8.3x gibi geniş bir zoom aralığı sunan bu objektif, dört duraklı Görüntü Sabitleyici ile düşük ışık altında elde fotoğraf çekerken sarsıntıları en aza indiriyor.

Sessiz odakla sağlayan STM Motor teknolojisi ve 7 ağızlı dairesel diyafram gibi diğer özellikleri sayesinde EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM her amaca uygun, kullanışlı bir objektif.