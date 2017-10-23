İnceleme: Nokia 8

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sunulan Nokia 8 modelinin kamera özelliklerini inceledik.

Nokia 8, hem renkli hem de sadece siyah-beyaz sensörlerle 13 MP çift görüntü birleştirmeli arka kameranın yanı sıra, geniş açılı 13 MP ön kameraya sahip. Nokia 8 böylece çift lensi zoom için değil, bokeh etkisi ve siyah-beyaz ile renkli fotoğraf çekimi için kullanıyor. Tıpkı Huawei gibi…

Renkli kamera seçildiğinde optik görüntü sabitleme özelliği de aktif oluyor. Hem ön hem de arka kameralarda Zeiss lensler kullanılmış. Nokia’nın efsanevi Pureview modellerinde olduğu gibi Nokia 8’de de Zeiss dokunuşu kendini hissettiriyor. Nokia 8 modeli 1,12μm piksel büyüklüğü ve f/2.0 diyafram değerine sahip.

Nokia 8’de kamera açıldığında klasik bir çekim ekranı çıkıyor karşımıza. Sol taraftaki bölümden çift arka kameradan ister sadece siyah beyaz olanı isterseniz de renkli ve çift objektifli (mono+renkli) modu seçebiliyorsunuz. Az ışıklı ortamlarda çift objektifli (mono+renkli) modu seçerseniz biraz daha yavaş çekim yaptığını fark edebilirsiniz.

Nokia 8 için kamera modunda en ilginç yönlerden biri hem ön hem de arka kameranın birlikte çalışıp fotoğraf ve video çekebilmesi. Nokia bu özelliğin duyurulmasında ve ön plana çıkarılmasında epey çalışıyor.

Nokia 8, Facebook ve YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyor. Ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Ancak çift ekranı aynı anda kontrol etmek ve iyi bir kadraj yakalamak pek kolay olmuyor. Sanırım epey çalışmak lazım.

Çekim ekranının sağ kısmında ortada duran kamera ikonuna dokunulduğunda “Rötuş, Panorama, Fotoğraf, Live Bokeh ve Manuel” modlardan birisi seçilebiliyor. Manuel mod seçildiğinde biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü sadece “Poz ölçüm modu, netleme yöntemi, beyaz ayarı ve poz düzeltmesi” seçenekleri karşımıza çıkıyor. Enstantane ayarı bekleyenlere kötü haber…

Huawei P9 modeli ile başlayan bokeh etkisi ile fotoğraf çekme özelliği Nokia 8’de de kullanılmış. Öyle görünüyor ki şu anda iPhone 7 plus, iPhone 8 plus, Huawei P10, Samsung Note 8 gibi modellerde kullanılan bokeh çekim tekniği ilerleyen günlerde pek çok modelde daha karşımıza çıkacak.

Nokia 8’de kullanılan “Live Bokeh” özelliği çift kamera ile çalışarak sizlere oldukça iyi portre çekim imkanı sunuyor. Kişileri otomatik olarak tanıyan bu özellikle insanların dışında da istediğiniz objeleri çekmeniz mümkün. Bu aşamada bokeh efektinin etkisini istediğiniz gibi manuel ayarlayabilirsiniz. Sadece benzer tonlar içeren ön ve arka plan çekimlerinde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Live Bokeh özelliğini pek çok yerde denedim ve sonuç olarak Nokia 8 modelinin bu özelliği gayet başarılı bir şekilde kullandığını söyleyebilirim.

Ancak normal çekimler ortalama 5-6 MB boyutunda yer tutarken, bokeh efekti ile çekilen fotoğraflar ortalama 11-12 MB boyutunda yer kaplıyor. Dosya boyutu neredeyse iki katına çıkıyor. Bunu da belirtmekte fayda var.

Nokia 8 hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz. Aşağıdaki yön tuşlarıyla Nokia 8 ile çekilmiş fotoğraf örneklerini görebilirsiniz.