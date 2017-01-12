İnceleme: Pentax K-1

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Pentax’ın uzun süredir konuşulan ve ülkemizde merakla beklenen yeni full frame DSLR modeli K-1’i sizler için inceledik.

İncelemeye başladığımız ilk günlerde yağmur, sonrasında da kar altında öncelikle makinenin sağlamlığını ve gerçek anlamda su geçirmezliğini denemiş olduk. Kişisel olarak yağmur adlında fotoğraf makinemin ıslanmasından pek hoşlanmam. Ancak elinizde Pentax K-1 gibi bir makine olduğunda yağmur ya da kar inanın dert etmeniz gereken konular olmuyor.

Pentax K-1, gelişmiş pek çok özelliğe, detaylı bir menüye ve geniş kontrol imkanına sahip olan bir DSLR. Makinede yer alan pek çok detayın ise bizi gerçekten şaşırttığını da hemen söyleyelim. Bizler bu kısa incelememizde makinenin sadece öne çıkan birkaç özelliğine değindik. Tabi ki anlatacak ve üzerinde durulabilecek pek çok farklı özellik daha var.

36.4 milyon piksellik full frame CMOS görüntü sensörüne sahip olan K-1, Pentax’ın bugüne kadar ürettiği en iyi DSLR modeli. Özellikle full frame DSLR kullanıcılarının dikkatini çeken makine, Pentax’ın uzun yıllar edindiği bilgi, deneyim ve detayları bünyesinde barındırıyor. Evet, bu kez farklı bir Pentax DSLR modeli var karşımızda…

36.4MP çözünürlük

Gri tonlamalar ve gölge detayları açısından son derece başarılı olan K-1, K-Mount DSLR fotoğraf makinesinde ilk kez kullanılan 35mm full frame CMOS görüntü sensörü kullanıyor.

K-1, görüntü keskinliğine öncelik veren, AA (anti-aliasing) filtresi içermeyen bir tasarıma, yüksek hızlı görüntü işleme sistemi ve 14 bit RAW formatında görüntü kaydı yapabilen yeni PRIME IV görüntü işlemcisine sahip.

K-1’in sunduğu 36.4 milyon piksellik çözünürlük değeri bana kalırsa pek çok fotoğrafçının gayet yeterli bulacağı bir değer.

Yeni nesil SR II beş eksenli görüntü sabitleyici sistem

Uyumlu tüm objektiflerle ideal titreşim azaltma performansı sunan ve gövde üzerinde bulunan SR (Titreme Azaltma) mekanizması K-1’in başarılı olduğu özelliklerden biri.

SR II sistemi, panning esnasında bile, herhangi bir mod değiştirme işlemi gerektirmeden mümkün olan en iyi görüntüyü elde etmek için fotoğraf makinesinin yönünü otomatik olarak tespit ederek SR ünitesini etkili bir biçimde kontrol ediyor.

Piksel Kaydırma Çözünürlük Sistemi

K-1, görüntü sensörünü her görüntü için tek bir piksel kaydırarak aynı sahnenin dört görüntüsünü yakalayıp daha sonra bunları tek bir tümleşik görüntü olarak sentezleyen yeni çözünürlük teknolojisi Piksel Kaydırma Çözünürlük Sistemini içeriyor. Bu yenilikçi sistem, her bir pikselin yalnız tek bir renk verisini kayıt eden geleneksel Bayer sistemiyle kıyaslandığında, her bir pikselde tüm renk verilerini kayıt eder ve geleneksel full frame görüntü sensörleriyle elde edilenden çok daha gerçekçi renkler ve çok daha keskin ayrıntılar ile yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar.

Bildiğiniz LCD’leri unutun!

K-1’in LCD ekranı diğer hiçbir makinede göremeyeceğiniz ilginç bir yapıya sahip. Diğer makinelerin yatay ve dikey hareketlerine ek olarak çapraz hareketlerle de istenilen açıya kadar eğilebilen bu LCD, 3.2 inçlik (1037K) bir boyuta sahip.

Ekstra dayanıklılık için koruyucu bir tavlanmış cam ön panel sunan LCD, geniş görüş tasarımının yanı sıra hava boşluğu içermeyen bir yapıya sahip. Bu yapı sayesinde LCD katmanları arasındaki hava boşluğu, dış mekan çekimleri esnasında gelişmiş görünürlük için ışık yansımasını ve dağılımını etkili olarak azaltabilir. Yeni Dış Mekan Görüntü Ayar modu, kullanıcıya arzu edilen monitör parlaklık seviyesini tek bir tuşa basarak anında seçme olanağı tanır.

LCD monitör, fotoğraf makinesinin karanlıkta kullanılmasını kolaylaştıran Operation Assist Light özelliğini de sunuyor. LCD’nin arka tarafında 4 adet minik LED bulunuyor ve bunlar LCD hareket ettirildiğinde karanlıkta kalacak düğmeleri aydınlatmaya yarıyor. Bu minik LED’lerden biri de makinenin ön tarafında yer alıyor ve karanlıkta objektif değiştirilmesi gerektiğinde işe yarıyor. Bu yeni nesil aydınlatma hafıza kartı bölümünde de yer alıyor ve karanlıkta hafıza kartlarını değiştirmeyi kolaylaştırıyor.

ISO 100 – 204800

K-1 en fazla 204800 ISO değerine kadar çıkabiliyor. K-1’i test ederken bir arkadaşım da ISO hassasiyetini denemek için bazı fotoğraflar çekti. Yüksek ISO değerlerini denedi ve makinenin LCD’sinde bana gösterip, “fena değil, ama biraz noise var gibi” dedi. Çektiği ve biraz noise var dediği kareyi 5000 ISO gibi bir değerde çektiğini sanan arkadaşım, 51200 ISO değerinde çekmişsin dediğimde bir hayli şaşırdı sonuca…

Kısaca, 6400 ISO değerine kadar hiçbir fotoğrafçının sorun yaşamadan kullanabileceğine inanıyorum. 6400 ISO üzerindeki 12800, 25600, 51200, 102400 ve 204800 ISO değerleri ise doğal olarak biraz noise oluşturuyor. Ancak unutmamak gerekir ki bu tür makineler askeri ve diğer kritik pek çok ortamda da kullanılabilir.

Toz geçirmez, hava koşullarına dayanıklı sağlam gövde

K-1’in üst paneli ile ön ve arka kasaları, sağlam ve hafif magnezyum alaşımından yapılmış. Makine profesyonel kullanıma yönelik olarak 300 bin çekime dayanabilen güvenilir, sağlam bir perde birimine sahip. K-1, gövdesine eklenen 87 sızdırmazlık parçası ile -10 dereceye kadar düşük sıcaklıkta toz geçirmez, hava koşullarına ve soğuğa dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

Wi-Fi bağlantı

K-1, akıllı telefon ve tabletlerle de uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcı mobil bir cihaza Image Sync uygulamasını kurarak, mobil cihaz aracılığıyla live-view görüntüsünü uzaktan kontrol edebilir, hareketsiz görüntüler çekebilir ve diyafram, poz süresi ve ISO hassasiyeti gibi makine ayarlarını dilediği gibi yapabilir. Hatta çekilen görüntüleri mobil cihaza aktarmak, sonra bunları sosyal paylaşım sitelerine yüklemek de mümkün.

Dahili GPS modülü

K-1, dahili GPS modülü sayesinde konum, enlem, boylam, irtifa ve UTC (Evrensel Zaman Koordinatı) bilgileri ile çekim anındaki yönün kaydedilmesi gibi çeşitli gelişmiş GPS işlevleri sunuyor. Kullanıcı bir bilgisayar ile GPS verileri içeren görüntülere kolaylıkla erişebilir, bunlara göz atabilir, çekim konumlarını ile konum verilerini ekranda kontrol edebilir ve bunları kaydedebilir.

Ayrıca K-1, LCD monitör üzerinde makinenin yönünü gösteren Elektronik Pusula, fotoğrafçının hareketlerini izleyen GPS günlüğü ve GPS verilerini makinenin SR mekanizmasıyla bir araya getirerek gök cisimlerinin izlenmesini ve fotoğraflanmasını kolaylaştıran ASTRO TRACER gibi bir dizi araç da sunuyor.

Pentax K-1 Öne Çıkan Teknik Özellikler:

36.2MP full-frame CMOS sensör

5 eksenli görüntü sabitleyici

ISO 100 – 204800

3.2 inç hareketli LCD

30sn – 1/8000sn enstantane hızı

%100 görüntü sağlayan optik vizör

33 noktalı AF sistemi (25 çapraz)

Dayanıklı gövde

14-bit Raw kaydı

Çoklu Pixel Shift Resolution modu

Dahili GPS

Dahili Wi-Fi

4.4 fps seri çekim hızı (6.5 fps APS-C krop mod kullanıldığında)

Çift SD/SDHC/SDXC (UHS-I)

Yaklaşık 760 karelik pil ömrü

1080/30p video kaydı

Kulaklık ve mikrofon girişi

1010 gram gövde ağırlığı

http://www.pentax.com/en/k-1/