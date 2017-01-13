İnceleme: Samsung Gear S3 Frontier

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Samsung’un kısa bir süre önce Türkiye’de de satışa sunduğu Gear S3 frontier akıllı saati inceledik.

Gear S3’ün farklı yaşam tarzlarına uygun iki farklı versiyonu bulunuyor. Macera tutkunlarından ilham alan Gear S3 frontier, tasarım ve fonksiyonu harmanlayan dayanıklı tarzıyla güçlü bir dış görünüme sahip. Gear S3 classic ise ikonik saatlerde bulunan minimalist ve zarif tarzı yansıtıyor. Her iki versiyon da ince bir işçilik ile tüm detaylarına büyük bir özen gösterilerek tasarlanmış.

Akıllı saatlerin kullanımı son birkaç yılda hızla arttı. Ancak esas yükseliş 2017 ve 2018 seneleri içerisinde olacak gibi görünüyor. Samsung’da bu konuda rekabetçi ürünleri ve mobil teknolojilere yaptığı yatırımlar ile pazardaki iddiasını sürdürüyor.

Klasik gibi ama değil…

İlk bakışta Gear S3 frontier’in yuvarlak tasarımı ile analog saatlerden çok da farklı bir görünümü yok. Görünümü her ne kadar kullandığımız analog saatlere benzese de pek çok kullanıcının aklında deli sorular olduğunu biliyorum. Uzun süreli olarak ilk defa bir akıllı saat kullanıyorum. Öncelikle sıradan bir kullanıcı olarak ilk baştaki önyargılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Temelde 2 soru vardı kafamda…

Biraz kaba mı o?

Evet, her zaman akıllı saatlerin klasik analog saatlerden daha kaba olacağını düşünmüştüm. Gear S3, bir önceki modeli S2’ye göre biraz daha büyük ve kalın. Ancak kaba durduğunu asla söyleyemem.

Her gün şarja mı koymak lazım?

Özellikle Apple ve piyasadaki diğer akıllı saat modellerinin şarj süreleri oldukça kısa. Neredeyse her gün şarj etmek gerekiyor. Gear S3 uzun pil ömrü ile de öne çıkıyor. Kullanmanıza bağlı olarak değişse de 3-4 gün kullanabiliyorsunuz. Bu arada akıllı telefonunuzu şarj etmeyi kafanızda çok büyütmeyin. Eğer saatinizle yatıyorsanız bir şey diyemem. Ancak Gear S3’ü yatmadan önce kablosuz şarj aparatının üzerine koymanız yeterli. Cihazı kullandıktan bir süre sonra 2-3 günde bir şarja koymak bir refleks haline geliyor.

Bir saat alıp, yüzlerce farklı saate sahip olmak!

Gear S3’ün en keyifli yanlarından biri çok sayıda, oldukça ilginç saat arayüzlerini kullanabiliyor olması. Kıyafetinize ya da günlük değişen yaşantınıza göre saat arayüzlerini çok kolay değiştirebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde ücretli ve ücretsiz yüzlerce farklı arayüz bulmak mümkün. Hatta ilk kullanmaya başladığınızda gün içerisinde bu arayüzü onlarca kez değiştirmek isteyeceksiniz. Bu arada Gear S3’ü 22mm’lik standart kayış seçeneği ile farklı kayışlarla da kullanmak mümkün. 16 milyon renge sahip “Her Zaman Açık Ekran (AOD)” özelliği sayesinde, Gear S3’ün ekranı isterseniz hiç kararmıyor ve her zaman saati gösterebiliyor. Tabi bu özellik biraz fazla pil tüketiyor.

Suya ve toza dayanıklı

Gear S3, IP68 suya ve toza dayanıklılık standardına sahip. Gear S3 Frontier versiyonu, hareketli yaşam tercihlerine sahip kullanıcıların ihtiyacı düşünülerek, MIL-STD-810G standartlarında dayanıklılık sunuyor. Gear S3’ün her iki versiyonu, çizilmeye karşı dirençli bir ekran sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış Corning Gorilla Glass SR+ ile donatılmış.

Günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı özellikler

Gear S3'ün imzası niteliğindeki döner çerçeve, yeni özellikler ile geliştirilmiş. Kullanıcılar, Gear S3’ü telefonla eşleştirdiğinde ekrana dokunmadan bir çağrıya yanıt verebiliyor ya da bir alarmı erteleyebiliyor. Buna ek olarak ekran üzerine yazılan mesajlar, otomatik olarak metinlere çevrilebiliyor. Anımsatıcı uygulaması ise kullanıcıların takvimlerini ve yapılacaklar listesi rahat bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor.

Akıllı saat ile konuşmak mı?

Gear S3, hoparlör, GPS, barometre ve hızölçer gibi donanımlara sahip. Dahili GPS, kullanıcıların doğru bir şekilde günlük fitness faaliyetlerini izlemesine izin verirken barometre ve hızölçer, kullanıcıların rakım ve atmosfer basıncından hava durumundaki ani değişikliklere, kat edilen mesafeye ve hıza kadar bir çok değişkeni takip etmesine imkan tanıyor. Dahili hoparlör ile de kullanıcılar, sesli mesajlarını etkinleştirebiliyor ve favori müzik parçalarını dinleyebiliyor.

Bana akıllı bir saat ile telefon görüşmesi yapmak biraz tuhaf geldi. Belki metrobüste, o sıkışıklık içerisinde çalan cep telefonunuzu çıkaramayacağınız için tutunduğunuz yerde sizi arayan kişiye kısa bir cevap verebilirsiniz. Şaka bir yana nispeten daha sessiz ortamlarda, örneğin araba kullanırken gelen çağrıyı Gear S3 ile cevaplamak daha kolay oluyor. Aksi takdirde kalabalık ve gürültü bir ortamda bu özelliği kullanmak biraz zor…

Uygulamalar

Gear S3 ile uyumlu, 11 binin üzerinde akıllı saat uygulaması bulunuyor. Çok sayıdaki fitness, müzik, haber, oyun ve gezi uygulamaları, Gear S3 ile birlikte tüketicilere dengeli, sağlıklı ve keyifli bir yaşam vadediyor.

Örneğin aksiyon kameranız GoPro’yu “GoPro Shutter” uygulaması ile akıllı saatinizle uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Dünyayı keşfedin

Doğayla iç içe yaşamayı seviyorsanız, rakım ve atmosfer basıncı gibi bilgiler sizin için kritik önem taşıyabilir. Gear S3’ün altimetre ve barometre göstergeleri ile tüm kontrol sizde. Eğer su sporlarına meraklıysanız, saatinizin ıslanmasından da korkmanıza gerek yok, çünkü Gear S3 IP68 su ve toza karşı dayanıklı. Belki de bir bisiklet tutkunusunuz. Fitness faaliyetlerini izlemeye imkan veren Gear S3 ile hızınızı ölçün ve GPS ile kat ettiğiniz mesafeyi doğru bir şekilde görüntüleyin.

Artık iOS uyumlu

Eğer Samsung Gear S3’ü çok beğendiyseniz, ancak iPhone kullanıyorsanız size bir haberimiz var. Artık kullanıcılar Gear S3 için Samsung Gear S uygulamasını iOS cihazlarına Apple App Store'dan indirebilecekler.

Gear S3 frontier Teknik Özellikler:

Ekran: 1,3” Dairesel Süper AMOLED – 360×360, 278ppi

Corning Gorilla Glass SR+

İşletim Sistemi: Tizen Tabanlı Giyilebilir Platformu 2.3.2

Boyut: 46x49x12,9mm – 62 gr (kayışsız)

Bellek: 4GB dâhili bellek, 768MB RAM

Bağlantı: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, MST, GPS/Glonass

Sensörler: Hızölçer, Jiroskop, Barometre, Kalp Atış Hızı Ölçer, Ortam Işığı

Pil: 380mAh