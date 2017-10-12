İnceleme: Samyang XP 85mm f/1.2

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Samyang son yıllarda tasarladığı kaliteli ve dikkat çeken objektif serileri ile fotoğraf severlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Samyang’ın en yeni XP manuel fokus objektif ailesinde yer alan 85mm f/1.2 inceleme konuğumuz…

Portre çekimleri için ideal bir objektif

Samyang özellikle portre çekimleri için tercih edilen bir aralık olan 85mm’de f/1.2 diyafram değerini sunarak iddiasını ortaya koyuyor. Full frame DSLR makineleri için geliştirilen 85mm f/1.2, bir asferik mercek ve iki yüksek refraktif lens içeren, gölgeleme ve parlamayı önlemeye yardımcı olmak için çok katmanlı ve yansıma önleyici UMC kaplamaları içeren, 7 grupta düzenlenmiş 10 elemandan oluşuyor. Objektifin tasarımı ve kullanılan mercek grupları optik hataları en aza indirgerken, keskin ve canlı görüntüler sunmayı amaçlıyor. Çok düşük diyafram değerleri hariç, objektifin köşe ve kenar performansı gayet iyi…

Yeni tasarım!

Yeni XP (Premium) serisinde yer alan 85mm f/1.2 tasarımıyla da dikkat çekiyor. Objektifin ergonomisi, tutuşu ve boyutu kullanım için ideal. 1050 gramlık ağırlığı ise biraz fazla sayılabilir. Uzun süreli elde yapılacak çekimlerde yorgunluk yaratabilir.

Eğer siz de benim gibi uzun yıllar oto fokus (AF) objektiflerle çalışmaya alıştıysanız, bu tür manuel fokus bir objektife alışmanız zaman alabilir. Bu objektifle test çekimleri yaparken sürekli önce deklanşöre yarım basıp otomatik netlik yapmaya çalıştım. Dediğim gibi alışkanlıkları değiştirmek biraz zaman alabilir. Bu objektifte kullanılan geniş ve kauçuk malzemeden yapılmış olan netlik halkası ise bu sorunun üstesinden gelmenize yardımcı oluyor ve kolayca manuel netlik yapmanızı sağlıyor. Netlik gövde içerisinde yapıldığı için objektifin boyu değişmiyor. Objektifin en yakın netlik mesafesi 0.80 metre ve filtre çapı 86mm.

Yumuşak bokeh etkisi

Samyang’ın bu objektifte en açık f/1.2 diyafram değeri kullanmasının en önemli sebebi tabi ki bokeh etkisi denilebilir. Bokeh sever pek çok kullanıcı için tercih sebebi olan düşük diyafram değerlerine sahip bir objektif, Canon ve Nikon markalarında çok daha yüksek bir fiyata satılıyor. Örneğin (tam bir benzetme yapmak çok doğru olmasa da) Canon’un 85mm f/1.2 objektifi, Samyang 85mm f/1.2’nin iki katı fiyatına satılıyor. Samyang bu objektifte 9 bıçaklı bir diyafram yapısı kullanarak çok daha etkileyici bokeh etkisi sunuyor.

Objektifin genel yapısı itibariyle oldukça keskin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elde yapılacak çekimlerde hem düşük enstantane hem de hassas bir manuel netlik yapmak zor olabileceği için tripod desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. f/1.2 diyafram değeri ile yapılan çekimlerde çok sınırlı bir alanın net olacağını tahmin edersiniz. Ancak f/4 değerine kadar olan diyafram kullanımlarında orta ve kenar bölgeler arasında detaylı büyütmelerde görülen bir fark olduğunu söylemek gerek. Yüksek keskinlik konusunda ise f/8-f/11 gibi değerler bu objektif için en doğru seçim olacaktır.

Sonuç

Sonuç olarak Samyang XP 85mm f/1.2 manuel fokus objektif, düşük diyafram değeri isteyen full frame DSLR kullanıcıları için hızlı, kaliteli ve nispeten uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Manuel netlik yapmayı kolaylaştıran geniş kauçuk halka pürüzsüz ve hassas bir netlik yapmayı kolaylaştırıyor. Gerçi bu kauçuk halka parmak izi ve tozları kolayca toplasa da temizlemesi çok zor olmuyor. Bir de objektifin biraz ağır olduğunu söylemiştik değil mi?