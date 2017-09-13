iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X kamera özellikleri
Apple dün akşam yeni iPhone modelleri olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’i tanıttı. Genel hatlarıyla küçük farklar yaratan ve Apple fanlarını pek de mutlu etmeyen iPhone 8 ve 8 Plus modelleri 4.7” ve 5.5” ekran boyutlarına sahip.
iPhone 8’in 12 MP kamerası daha gelişmiş özellikler içeriyor. Daha büyük ve daha hızlı bir sensör. Yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller… Fotoğraflar ve videolar için optik görüntü stabilizasyonu. Yani anladığınız gibi biz de bu özelliklerden pek heyecanlanmadık.
Şimdiye kadar tasarlanan en farklı iPhone modellerinden biri olan iPhone X’de başlatma tuşu bulunmuyor ve ön yüzün tamamı ekran olarak kullanılıyor. 5.8” ekran boyutuna sahip olan yeni modelde gelişmiş yüz tanıma özellikleri yer alıyor.
iPhone X modelinde arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile daha iyi fotoğraflar ve videolar çekilebiliyor. iPhone X modeli ön ve arka kamera için kullanılabilen farklı portre modları ise bir hayli iddialı görünüyor.
iPhone X modelinin detaylı kamera özellikleri ve örnek fotoğrafları bu linkte bulabilirsiniz: https://www.apple.com/tr/iphone-x/#dual-cameras
iPhone X Kamera Özellikleri:
12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Portre modu
Portre Işığı (beta)
Çift optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal mercek kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
İyileştirilmiş yerel ton eşleme
Vücut ve yüz algılama
Pozlama denetimi
Pürüz azaltma
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
iPhone 8 Kamera Özellikleri:
12 MP kamera
ƒ/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital yakınlaştırma
iPhone 8 Plus Kamera Özellikleri:
12 MP geniş açılı kamera ve
12 MP telefoto kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.8 diyafram
Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Portre modu
Portre Işığı (beta)
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde ortak özellikler:
Optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal mercek kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
İyileştirilmiş yerel ton eşleme
Vücut ve yüz algılama
Pozlama denetimi
Pürüz azaltma
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG