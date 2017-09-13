Apple dün akşam yeni iPhone modelleri olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’i tanıttı. Genel hatlarıyla küçük farklar yaratan ve Apple fanlarını pek de mutlu etmeyen iPhone 8 ve 8 Plus modelleri 4.7” ve 5.5” ekran boyutlarına sahip.

iPhone 8’in 12 MP kamerası daha gelişmiş özellikler içeriyor. Daha büyük ve daha hızlı bir sensör. Yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller… Fotoğraflar ve videolar için optik görüntü stabilizasyonu. Yani anladığınız gibi biz de bu özelliklerden pek heyecanlanmadık.

Şimdiye kadar tasarlanan en farklı iPhone modellerinden biri olan iPhone X’de başlatma tuşu bulunmuyor ve ön yüzün tamamı ekran olarak kullanılıyor. 5.8” ekran boyutuna sahip olan yeni modelde gelişmiş yüz tanıma özellikleri yer alıyor.

iPhone X modelinde arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile daha iyi fotoğraflar ve videolar çekilebiliyor. iPhone X modeli ön ve arka kamera için kullanılabilen farklı portre modları ise bir hayli iddialı görünüyor.

iPhone X modelinin detaylı kamera özellikleri ve örnek fotoğrafları bu linkte bulabilirsiniz: https://www.apple.com/tr/iphone-x/#dual-cameras

iPhone X Kamera Özellikleri:

12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera

Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

Telefoto: ƒ/2.4 diyafram

Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma

Portre modu

Portre Işığı (beta)

Çift optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal mercek kapağı

Arka aydınlatma sensörü

Karma kızılötesi filtresi

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme

Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

İyileştirilmiş yerel ton eşleme

Vücut ve yüz algılama

Pozlama denetimi

Pürüz azaltma

Fotoğraflar için otomatik HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Zamanlayıcı modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 8 Kamera Özellikleri:

12 MP kamera

ƒ/1.8 diyafram

5 kata kadar dijital yakınlaştırma

iPhone 8 Plus Kamera Özellikleri:

12 MP geniş açılı kamera ve

12 MP telefoto kamera

Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

Telefoto: ƒ/2.8 diyafram

Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma

Portre modu

Portre Işığı (beta)

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde ortak özellikler:

Optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal mercek kapağı

Arka aydınlatma sensörü

Karma kızılötesi filtresi

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme

Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

İyileştirilmiş yerel ton eşleme

Vücut ve yüz algılama

Pozlama denetimi

Pürüz azaltma

Fotoğraflar için otomatik HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Zamanlayıcı modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG