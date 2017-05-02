LaCie ve Zoom İthalat İşbirliği…
Seagate Teknoloji'nin premium markası LaCie; fotoğrafçılar, kameramanlar, ses ve video profesyonelleri için birinci sınıf depolama çözümlerine sahip. LaCie depolama ürünleri; performans, yüksek hız, dikkat çeken tasarımın yanında güvenilir çözümleri profesyonel kullanıcılara sunarak rakiplerinden ayrılıyor.
Fotoğraf severlerin yakından tanıdığı Zoom İthalat artık LaCie ürünlerini de sektörle buluşturuyor. Zoom İthalat, LaCie markasının tüm profesyonel depolama ürünlerini fotoğrafçılara sunuyor. Ayrıca yapılan çeşitli etkinliklerle de LaCie uzmanlığı ve çözümleri fotoğrafçılarla paylaşılıyor.