Günümüzde herkesin cebinde kaliteli bir fotoğraf makinesi bulunuyor. Çoğu insan cebinde bulunan akıllı telefonların fotoğraf çekme kabiliyetlerini çok sınırlı biçimde kullanıyor. Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, İFSAK için hazırladığı seminer programında, cebimizdeki akıllı telefonlarla nasıl daha iyi fotoğraflar çekebileceğimizi anlatıyor.

Seminerde öncelikle cep telefonu kameralarının fotoğraf makineleri ile temel farklarından bahsediliyor. Ömer Serkan Bakır, “Burada önemli olan fotoğraf severlerin ceplerindeki telefonlarla neleri iyi çekebileceklerini ve neleri çekemeyeceklerini anlamaları” diyor.

Mobil fotoğrafçılık seminerinde çok kısa bir süre içerisinde akıllı telefonlarınızla nasıl daha iyi fotoğraflar çekebileceğiniz, çektiğiniz fotoğrafları yine akıllı telefonlarınız üzerinde hangi uygulamalarla işleyebileceğiniz gösteriliyor. Seminerde cep telefonu kamerası kullanarak yapılacak çekim teknikleri, basit ışık ve kompozisyon bilgileri, aksesuarlar, fotoğraf paylaşımı ve fotoğrafların depolanması gibi konular da işleniyor.

İFSAK’ta verilecek olan “Mobil Fotoğrafçılık Semineri” bir ders teori (2,5 saat), bir ders uygulama ve çekim gezisi (2,5 saat) şeklinde uygulanıyor.

Teorik Ders: 6 Ocak 2017, Cuma, 19:30 – 21:30

Pratik Uygulama: 7 Ocak 2017, Cumartesi, 13:30

Seminer programı ve kayıt için: http://www.ifsak.org.tr/tr/fotograf-seminerleri/mobil-fotografcilik-semineri/3951