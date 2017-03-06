Nar Teknoloji web sitesi yenilendi

Fotoğraf sektöründeki iddialı markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Nar Teknoloji web sitesini yeniledi. Sektörde daha çok Pentax/Ricoh distribütörü olarak tanınan Nar Teknoloji bu markanın dışında, Joby, Lowepro, Tokina, 3 Legged Thing gibi markaları da Türkiye’ye getiriyor.

Yenilenen web sitesi ile fotoğraf severlere çok daha iyi bir hizmet kalitesi sunuluyor. Web sitesi içerisinde online satış, outlet, haberler ve bayilerle ilgili bölümler de yer alıyor. Online satış kategorisinde satılan tüm ürünlerle ilgili bilgi alınabilir ve stok durumları kontrol edilebilir. Outlet kategorisinde ise teşhir ya da demo ürünleri çok uygun fiyatlarla satın alınabilir.

Yenilenen web sitesini burada inceleyebilirsiniz: http://www.narteknoloji.ist/