Nauticam’den Olympus için yeni housing
Ürettiği profesyonel housing modelleri ile sualtı fotoğrafçılarının yakından tanıdığı bir marka olan Nauticam, Olympus OM-D E-M1 Mark II için yeni bir housing modelini satışa sundu.
Son dönemlerin en gelişmiş aynasız fotoğraf makinesi olan Olympus OM-D E-M1 Mark II, yeni sensörü, hızlı işlemcisi ve yüksek çekim hızı ile su üstünde olduğu gibi su altında da beğeni topluyor. Yeni housing ile makineyi sualtında kullanmak oldukça kolaylaşıyor. Gelişmiş ve ergonomik kontrol imkanları yeni housingi çok daha pratik bir biçimde kullanabilmenizi sağlıyor.
Nauticam Türkiye Temsilcisi: İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi
www.imbat.org
https://nauticam.squarespace.com/products/na-em1ii-for-olympus-om-d-e-m1-mkii