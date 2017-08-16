Samsung’dan Yeni Taşınabilir SSD T5

Samsung Electronics bugün, harici depolama ürünlerinin performansını üst seviyeye taşıyan, en yeni taşınabilir katı hal sürücüsü modeli SSD T5’i tanıttı. Samsung’un tescilli V-NAND (Vertical NAND) teknolojisini kullanan T5, kompakt ve dayanıklı tasarımıyla sektör lideri transfer hızı ve şifrelenmiş veri güvenliği sunarak, tüketicilerin en değerli bilgilerine her zaman, her yerden ve daha önce hiç olmadığı kadar kolay ulaşmasını sağlıyor.

Standart harici disklerden 4,9 kata kadar daha hızlı olarak, 540MB/sn’lik şaşırtıcı bir hız sunan yeni T5, veri erişimine anında yanıt vermek için özellikle çalışanlar, fotoğrafçılar, video içerik üreticileri, yaratıcı profesyoneller ve içerik kullanıcıları için geliştirildi. Ayrıca T5, ortalama bir kredi kartından daha küçük 74×57,3×10,5 mm boyutlarında ve yalnızca 51 gram ağırlığında olduğundan kolayca avuca sığıyor. Alüminyum metal yüzeye sahip T5’ler, Deep Black – Derin Siyah (1TB ve 2TB modellerinde) ve Alluring Blue – Çekici Mavi (250GB ve 500GB modellerinde) olmak üzere iki farklı renkte sunuluyor.

Hareketli parçaları olmayan darbeye dayanıklı iç kasası ile T5, 2 metreye kadar yükseklikten düşmeye dayanıklı bir yapıya sahip. PC ve Mac’lerde kullanılabilen Samsung Tanışabilir SSD Yazılımı, AES 256-bit’lik donanımsal veri şifreleme ve kolayca güvenlik yapılandırması imkânı sunuyor. Yazılım, en yeni sürümün ve son güncellemelerin alınmasını da sağlıyor. Ayrıca, daha fazla uyumluluk için, Android işletim sistemli akıllı telefonlar ve tabletler için de bir mobil uygulama bulunuyor. Bunlara ek olarak, T5 ile birlikte verilen “USB-C’den C’ye” ve “USB-C’den A’ya” aktarım sağlayan bağlantı kabloları, sayısız cihazda uyumlu kullanım imkânı sunuyor.

Üç yıllık sınırlı garantiyle gelen T5’in 250GB’lik modeli 550TL, 500GB’lik modeli 900TL, 1TB’lik modeli 1800TL ve 2TB’lik modeli de 3500TL’den başlayan tavsiye edilen fiyatlarla Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor. Daha fazla bilgi için www.samsung.com/T5 adresini ziyaret edebilirsiniz.