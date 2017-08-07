Samyang AF 35mm f/2.8 FE

Samyang’ın en yeni objektiflerinden biri olan AF 35mm f/2.8 FE, Sony full frame aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Aynı zamanda APS-C modellerle de uyumlu olan objektif, f/2.8 diyafram değerine ve kompakt bir yapıya sahip. Her zaman kolayca kullanılabilecek kadar ince olan 35mm f/2.8 FE modeli sadece 85 gram ağırlığında…

Altı grupta yedi elemandan, iki asferik mercek ve bir adet yüksek kırılmalı mercekle çoklu kaplama özelliğine sahip olan objektif, orta bölgeden kenarlara kadar yüksek ve keskin bir netlik sunuyor. Doğru ve hassas bir AF kontrolü yapabilen objektif, yedi bıçaklı diyafram yapısı ile yumuşak bir bokeh etkisi sunuyor.