Seyahat hedefleriniz için 5 ipucu

Seyahat sitesi momondo, 2017 yılında bol bol seyahat etmek isteyenlere yol gösteriyor. İşte seyahat tutkunlarının hayallerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak 5 özel tüyo…

Yeni bir yıla girerken, adet olduğu üzere hemen herkes dilek diler. Seyahat sitesi momondo “2017’de bol bol seyahat etmek istiyorum!” diyenlerin hayallerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. İşte bu yıl seyahatle ilgili planlarınızı gerçekleştirebilmeniz için ipuçları:

1-BÜTÇENİZE UYGUN DESTİNASYONLAR SEÇİN

Seyahat için ne kadar para ayırabileceğinizi hesaplayın ve bu bütçe içinde kalarak destinasyonlar belirleyin. Mesafe, sezon, süre, konaklanan yer, gidilen ülkedeki döviz kuru gibi faktörler fiyatı etkiliyor. Farklı hava yollarının ve otellerin fiyatlarını kıyaslayarak, sezonda ve gün sayısında değişiklik yaparak, belki de vizesiz gidilebilen yerleri tercih ederek evdeki hesabı çarşıya uydurabilirsiniz.

2- AKTARMALARI DEĞERLENDİRİN

İster havalimanında birkaç saat, ister bilmediğiniz bir şehirde tek gecelik konaklama olsun, iki uçuş arasındaki süreyi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. En uzun aktarma süresini tercih ettiğinizde, hem genelde bilet daha ucuz oluyor hem de havalimanından çıkıp yeni bir şehri görme fırsatını yakalamış oluyorsunuz. Tıpkı bir seyahat fiyatına iki tane satın almak gibi!

3- İŞ SEYAHATLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIN

Seyahat etmenize olanak sağlayan bir işe sahipseniz şanlısınız. Belki birkaç turistik ziyaret yapacak boş zamanı yaratabilir, yerel havayı hissedebilmeniz için şehrin merkezi noktalarındaki bir oteli tercih edebilirsiniz. Ya da imkanınız varsa, izninizden birkaç gün kullanıp iş için gittiğiniz yerde biraz daha kalabilirsiniz.

4- HAYALLERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAMAYIN

İster Hindistan’a gitmeyi hayal ediyor olun, ister Kanada’da kurtlarla kamp yapmayı… Çevrenizdekilere mutlaka seyahat planlarınızdan bahsedin. Belki de tanıdığınız birileri çoktan oralara gitmiştir ve size işinizi çok kolaylaştıracak tavsiyelerde bulunur. Ayrıca hayallerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak, yola koyulma arzunuzu artıracaktır.

5- YALNIZ SEYAHAT ETMEKTEN KORKMAYIN

Bir sonraki uçağa atlayıp yola çıkmaya hazırsınız ama kimse size katılmak için zaman yaratamıyor mu? Bunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Yalnız seyahat etmek güzel bir deneyim! Yalnız tatile çıkmak size istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gitme, canınız o an ne çekiyorsa onu yapma özgürlüğünü tanır. Ayrıca gittiğiniz yerde de pekala yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.